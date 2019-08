Le beau temps des mirabelles

Dorée et pleine de saveur, la mirabelle est la star de l’été sur les étals. Gorgée de soleil, la petite prune ronde de couleur jaune fait sa grande apparition à pleine maturité dans nos supermarchés pendant les semaines d’août.

La mirabelle possède de multiples vertus bienfaisantes pour la santé: elle est riche en vitamines, antioxydants et en bêta-carotènes. Le fruit est un excellent choix pour les personnes qui sont désireux de préserver leur vue et leur peau. Ce sont aussi les fibres contenues dans la mirabelle qui permettent d’activer le transit intestinal et de réguler le taux de cholestérol. D’un apport calorique modéré (65 calories pour 100 g), elle est idéale pour être picorée en tant que snack tout en permettant de faire le plein d’énergie.

Mariage avec le salé

Croquant à l’extérieur et juteuse à l’intérieur, ses arômes se développent dans toutes sortes de déclinaisons gourmandes. Elle peut être dégustée crue, sous forme de confiture ou de tarte. Côté salé, elle se marie à merveille avec le foie gras, la volaille ou bien le poisson. Transformée en liqueur ou en eau de vie, elle convient parfaitement en digestif ou comme base pour une recette de cocktail. Astuce: si vous voulez conserver les mirabelles plus longtemps, n’hésitez pas à les congeler. Une fois lavées, coupées en deux et dénoyautées, elles se gardent pendant quelques mois dans votre congélateur prêtes à être savourées.

Les producteurs du label «Eist Uebst a Geméis» offrent exclusivement chez Cactus des délicieuses mirabelles de qualité aux petits et grands amateurs de fruits sains et naturels. Ces petites prunes jaunes doivent leur irrésistible goût authentique au terroir, au climat et au savoir-faire des producteurs régionaux tout en respectant la nature. Douces et sucrées en bouche, elles sont forcément plus fraîches, car les trajets de livraison sont plus courts. La saison de mirabelles est limitée, ne tardez donc pas à les déguster!

Production régionale : « Eist Uebst a Geméis » Les producteurs locaux du label luxembourgeois «Eis Uebst a Geméis» (anciennement «Eist Uebst Us Uebscht»), partenaire de l’enseigne Cactus, mettent leur passion dans leur travail. Les différents fruits et légumes sont cultivés et récoltés à parfaite maturité tout en respectant l’environnement et le climat. Depuis sa création en 2002, Cactus est le distributeur exclusif de ces fruits et légumes de qualité. Rassemblant douze fruiticulteurs et maraîchers du Luxembourg et de la Grande Région, le label a permis de développer une économie régionale; un réel débouché pour ces producteurs qui sont désormais certains d’écouler toute leur production dans les supermarchés Cactus. L’accent des produits est mis sur la qualité irréprochable de ces produits locaux et frais dont la courte distance de livraison permet de préserver le véritable goût du terroir.

