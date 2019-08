Du «Flower Power» dans l’assiette

L’été, c’est le temps des herbes fraîches et des fleurs colorées! Les pétales fleurissent et colorent la nature, mais aussi notre assiette. Le mélange de sel gemme «Flower Power» de la marque allemande «Rapunzel» sait agrémenter vos plats comme un gourmet. Finement moulu et criblé, il est aromatisé de 30% de pétales et d’herbes méditerranéennes séchées dont entre autres le basilique, l’origan, le romarin et des feuilles de tournesol. Depuis plus de 45 ans, «Rapunzel», pionnière sur le marché biologique européen, propose une large gamme de produits de qualité, savoureux et innovants. Sous sa devise «l’amour pour le bio», l’entreprise s’engage pour le développement durable, pour la traçabilité de ses matières premières et investit dans des projets solidaires et humanitaires.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Son sel naturel est extrait à sec des mines souterraines profondes situées en Allemagne. Il contient de nombreux minéraux secondaires et de l’iode naturellement lié. L’équilibre subtil entre les différents ingrédients (70% de sel et 30% de pétales) est tellement bien réussi que ce mélange affine avec son arôme délicieux de très nombreuses recettes. Saupoudré sur des légumes, des soupes ou bien du poisson, ce sel de gemme aromatisé sait s’accommoder comme passe-partout à toutes vos créations culinaires. Il est un classique doux et aromatique indispensable dans la cuisine de tous les jours.

De plus, grâce à ce produit, 100% végane et sans additifs ni conservateurs, réduire sa consommation en sel ne se fait pas au détriment du bon goût, bien au contraire: le mélange de sel et de pétales («Blütensalz») rehausse vos plats en couleurs et ravira votre palais. Cet assaisonnement multicolore est un pur régal pour les yeux et les papilles gustatives. N’hésitez pas à assaisonner vos plats chauds et froids avec cette saveur épicée!

Conseil mycactus: Le sel se marie aussi à merveille avec des fruits d’été.

La recette de la semaine

Salade de nouilles au curry avec poulet grillé