Version light: les alternatives naturelles au sucre

Nous sommes tous d’accord, le sucre est un ingrédient indispensable à nos desserts. Habituellement, c’est le sucre blanc, extrait de la canne à sucre et de la betterave sucrière que nous utilisons pour nos préparations pâtissières. Mais saviez-vous que ce dernier n’apporte – hormis des calories – aucune plus-value à nos plats et encore moins à notre santé : il est pauvre en nutriments, il favorise l’obésité, le diabète ainsi que les maladies cardiovasculaires et il n’a d’autres saveur que celle du sucre.

Pourtant pas de panique, il existe heureusement des alternatives qui permettent de combler les palais sucrés de manière plus saine et nutritionnelle: les sucres naturels. Afin de limiter votre consommation en sucre blanc, nous vous présentons une gamme d’alternatives naturelles et véganes qui est considérablement plus intéressante tant d’un point de vue gustatif que de la santé: le sirop d’agave, le sirop de riz et le sirop de fleur de coco. Le sirop d’agave –Extrait de la plante d’agave mexicaine, le sirop d’agave a un pouvoir sucrant intense.

Avantages

Son goût doux permet de l’utiliser de multiples manières sans prendre le pas sur les autres ingrédients. Riche en fer, calcium, potassium et magnésium, il est idéal pour les personnes diabétiques grâce à son index glycémique faible.

Le sirop de riz – Issu de la fermentation de grains de riz, le sirop de riz a une saveur légère à la noisette. Il se marie à merveille avec les desserts et les yaourts et sucre avantageusement vos préparations de pâtes à la levure. Le sirop de fleur de coco – D’une douceur naturelle issue des tropiques, le sirop de fleur de coco est obtenu à partir du jus pur de la fleur de coco. Avec son arôme fin de caramel, cet édulcorant naturel sait s’accommoder de mille et une façons: parfait pour sucrer vos tartes, vos gâteaux ou vos glaces. Il est riche en vitamines, minéraux et en antioxydants. Mais attention: ce sirop a un pouvoir sucrant très élevé.

Légumes saisonniers Les producteurs locaux du label luxembourgeois «Eis Uebst a Geméis», filière de l’enseigne Cactus, exercent leur travail avec passion. Les légumes sont cultivés et récoltés à parfaite maturité tout en respectant l’environnement. Les courtes distances de livraison permettent de préserver leur fraîcheur et le véritable goût du terroir. Les légumes saisonniers arrivent à point, apportant des saveurs nouvelles, des couleurs et leurs cocktails de vitamines et de minéraux. Pour mieux les savourer et profiter de leurs nutriments, pensez à choisir le mode de cuisson le plus doux: à l’étouffée, sans eau à basse température avec un couvercle, à la vapeur ou en papillote. Coupez-les plutôt en gros morceaux pour perdre moins de vitamines. Quant aux soupes, limitez leur temps de cuisson!

Recette de la semaine

Kniddelen et légumes grillés