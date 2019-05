On craque pour le vrac

Consommer en vrac, c'est acheter le produit de son choix dans la quantité qu'on souhaite. Les silos en vrac sont de plus en plus présents dans les grands supermarchés. Grâce à l'achat en libre-service, le client peut consommer raisonnablement et découvrir de nouvelles saveurs dans les portions qu'il désire. Moins d'emballages et de gaspillage alimentaire, l'achat en vrac offre la juste mesure pour le consommateur.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Le groupe Cactus a mis en place un rayon de produits céréales et autres fruits secs en vrac, le rayon «ONVERPAAKT» dans la zone biologique. Formule simple et rapide: «Prenez un sachet en papier 100% biodégradable, servez-vous parmi le choix des articles biologiques, pesez-les et collez l'étiquette dessus».

«Super-aliments»

Vous trouvez le rayon «ONVERPAAKT» dans les supermarchés Cactus Howald, Merl, Bereldange, la Belle Étoile, Bascharage, Bettembourg Schéleck et Redange. Il présente un assortiment de 35 références, certifiées biologiques, sans pesticides et sans additifs. Parmi les articles proposés, vous avez des fruits secs, des mélanges de fruits secs, des céréales, des graines, des mueslis, des thés et le café en grains Bruno Bio Fairtrade (torréfié à Windhof). Cactus s'engage à offrir à ses clients les meilleurs produits biologiques, 100% naturels, sous sa devise «Qualité sans compromis».

Considérés comme «super-aliments» grâce à leurs bienfaits pour la santé, ces produits en vrac (céréales, graines, fruits secs…) ont une teneur exceptionnellement élevée en protéines, fibres et vitamines. Nutritifs, ils boostent l'énergie quotidienne permettant de se sentir mieux dans son corps. À déguster à toute heure: le matin en petit-déjeuner, à midi dans une salade vitaminée ou en en-cas. Vous souhaitez vous alimenter sainement et soutenir le développement durable en faisant un geste pour l'environnement? Alors, il est temps de passer au rayon «ONVERPAAKT»!

Concept zéro-déchet

Améliorer ses habitudes d’achats demande du temps et ne s’effectue pas du jour au lendemain. Faire ses courses en vrac et éviter les emballages inutiles, c’est déjà un premier pas vers un environnement plus sain. L’importance est la bonne conservation des produits.

La protection de la qualité nutritionnelle est essentielle; les bocaux de verres s’y adaptent parfaitement. Le verre est idéal pour conserver les aliments aussi bien d’un point de vue hygiénique, que d’un point de vue écologique et durable. Vous gagnerez non seulement de la place dans vos armoires et étagères, mais aussi du temps, car plus besoin de retrouver le bon emballage. Astuce: n’oubliez pas d’étiqueter vos verres avec la date limite de consommation!

La recette de la semaine

Springtime burger - healthy