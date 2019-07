Salades d’été de la région

L’été pointe son nez et avec lui arrivent les envies de déguster de bonnes salades. Légères et rafraîchissantes, les salades ont tout pour plaire, surtout quand il fait chaud. Complètes avec du poisson, de la viande ou végétariennes, on les adopte toutes!

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Désormais, Cactus offre, de mai à octobre, une gamme de salades d’été régionales et fraîches. Elles sont cultivées et récoltées à parfaite maturité par les producteurs locaux du label luxembourgeois «Eis Uebst a Geméis» (anciennement «Eist Uebst Us Uebscht»), partenaire de l’enseigne Cactus, tout en respectant l’environnement et le climat. Le label rassemble douze fruiticulteurs et maraîchers du Luxembourg et de la Grande Région qui mettent leur passion dans leur travail. Depuis sa création en 2002, Cactus est le distributeur exclusif de ces fruits et légumes de qualité.

«Eist Uebst a Geméis» a permis de développer une économie régionale; un réel débouché pour ces producteurs qui sont désormais certains d’écouler toute leur production dans les supermarchés Cactus. Actuellement douze producteurs se sont unis pour fournir différentes variétés de fruits et de légumes dont l’accent est mis sur la qualité irréprochable de ces produits locaux.

Les produits du label, dont les salades, doivent leur irrésistible goût authentique au terroir, au climat et au savoir-faire des producteurs régionaux. Coupées tôt le matin, lavées sur le champ et placées dans des caisses à l’ombre dans une remorque bâchée, les salades partent directement chez Cactus. Toutes gorgées de vitamines, elles sont forcément plus fraîches car les distances de trajet sont plus courtes. Prêtes à être dégustées le lendemain chez vous, ces salades croquantes vous plairont à coup sûr. Elles se prêtent à merveille pour une variété de recettes: mixtes avec des légumes en plat, sur un sandwich où tout simplement nature avec une vinaigrette. Délicieuses et nourrissantes, elles savent combler votre appétit tout au long de la journée!

Cuisiner en papillote Envie de manger léger? La papillote est un type de cuisson à la vapeur qui présente de nombreux avantages pour vos papilles et pour votre santé. Sa cuisson toute douce à l’étouffée préserve les saveurs, les nutriments et les vitamines des aliments. Permettant de se régaler tout en surveillant sa ligne, les mets mijotent dans leur propre jus sans ajout de matières grasses et sans se dessécher. Il existe de multiples possibilités pour remplir les petits plats bien emballés comme cette méthode de cuisson s’adapte aussi bien aux poissons qu’aux viandes blanches, féculents et légumes. Délice et tendreté promis! Pensez également à l’heure du dessert aux fruits en papillote. Garnissez, pliez, enfournez, c’est parti! L’effet de surprise à l’ouverture est garanti.

La recette de la semaine

Cabillaud en papillote