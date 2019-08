La banane équitable

Introduite sur le marché luxembourgeois en 1999, la banane Fairtrade est un des fruits préférés au Luxembourg. Provenant des régions équatoriales, elle est cultivée selon les standards du commerce équitable. Garantissant les droits des producteurs et travailleurs désavantagés et marginalisés, le commerce équitable vise une stratégie de lutte contre la pauvreté et contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales tout en respectant l’environnement.

Aujourd’hui, 80% des bananes vendues au Luxembourg sont issues du commerce équitable et portent le label Fairtrade. La banane Fairtrade a tout pour plaire: non seulement au niveau équitable, mais aussi sur le plan santé et gustatif. Appréciée pour son goût unique, elle dispose d’excellentes qualités nutritives et bienfaisantes indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Elle est énergétique, riche en minéraux et en antioxydants. De plus, sa haute teneur en fibres permet de réguler l’organisme et de faciliter la digestion.

La banane Fairtrade constitue le meilleur choix pour une alimentation naturelle, délicieuse et saine. Elle sait s’adapter à tous les goûts et va flatter votre palais. Crue ou cuite, elle convient presque à tous les régimes et peut être dégustée tout au long de la journée: pendant le sport, en tant que snack, dans des céréales ou même dans des gâteaux. N’hésitez pas à faire cuire la banane à la poêle, dans le four ou même flambée: elle accompagne aussi bien les plats salés que les desserts!

Se laisser séduire par la banane Fairtrade émerveille non seulement nos papilles gustatives, mais est surtout une attitude personnelle face aux conditions de vie des producteurs et travailleurs désavantagés et marginalisés. Consciente de sa responsabilité sociale, l’enseigne Fairtrade Lëtzebuerg développe, depuis sa création en 1992, constamment son offre en intégrant toujours plus d’alternatives issues du commerce équitable.

Bio-Fairtrade: l’unique banane vendue chez Cactus shoppi «Mir sin fair am Ëmgang»- Il y a tout juste 20 ans, Cactus a introduit la banane Fairtrade, en tant que premier fruit frais Fairtrade, sur le marché luxembourgeois. Depuis avril 2019, Cactus a décidé d’accorder une place de choix à la banane Fairtrade en faisant d’elle la seule banane commercialisée dans les magasins de proximité Cactus shoppi. Les bananes Fairtrade, en vente chez Cactus, proviennent de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, comme par exemple de la coopérative APPBOSA, sise à Samán, au nord du Pérou. Celle-ci a vu le jour en 2003, après que les producteurs se sont émancipés contre une multinationale qui contrôlait d’une main de fer le commerce des bananes dans la région. Soutenez les petits producteurs du Sud, en achetant des bananes à juste prix!

