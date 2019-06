L’amour pour la tradition florentine

Avec l'arrivée de la belle saison, quoi de mieux que de savourer un bon sorbet rafraîchissant? Gourmand et désaltérant, le sorbet est apprécié pour son goût fruité et sa consistance légère. Contrairement à la crème glacée, il ne contient pas de crème, ni de jaune d'œuf et ni de lait. La glacerie artisanale «Bargello» fait découvrir le vrai sorbet dans le respect de la tradition florentine, combiné avec les ingrédients du terroir luxembourgeois. C'est aussi à Florence, où se trouve le célèbre palais «Bargello» qui a donné son nom à la glacerie. Un mariage réussi entre tradition, qualité et passion!

Depuis mai 2018, l'enseigne Cactus et «Bargello», qui compte des établissements à Luxembourg-Ville et Bruxelles, ont noué un partenariat pour la commercialisation des crèmes glacées et sorbets haut de gamme. Issue d'une famille de glaciers florentins, Laura Fontani, fondatrice de la glacerie «Bargello», a l'amour pour le métier dans le sang. Un savoir-faire qui lui a été transmis dès son jeune âge de père en fille. C'est dans son atelier à Luxembourg-Ville, qu'elle développe et peaufine toutes ses recettes délicieuses aux saveurs surprenantes et rafraîchissantes.

Au fil des saisons

Les différents goûts des produits glacés évoluent au rythme des saisons. Afin de garantir le goût authentique et la qualité de ses créations glacées, Laura Fontani sélectionne ses ingrédients soigneusement et renonce complètement à l'ajout de colorants et arômes artificiels. Dans la mesure du possible, tous ces composants naturels proviennent du Luxembourg et de la Grande Région.

La glacerie «Bargello» complète à merveille l'offre artisanale des sorbets de haute qualité que Cactus commercialise avec passion. Désormais trois parfums de sorbets, variables au fil des saisons et conditionnés en pots de 500 ml et de 165 ml, sont disponibles dans les supermarchés Cactus (la Belle Étoile, Howald, Bereldange, Limpertsberg, Bascharage, Merl, Remich, Esch-sur-Alzette et Windhof). Profitez-en!

Soutenir la production locale «Mir sinn houfreg ob eis Regioun!» - Cactus s'engage à offrir à ses clients un choix de produits régionaux de qualité favorisant le développement de l'agriculture et du commerce régional. L'enseigne a noué des liens forts avec de nombreux producteurs du Luxembourg et de la Grande Région qui s'engagent dans des modes de production respectueux de l'environnement. Ils proposent d'excellents produits saisonniers qui mettent en valeur les qualités des matières premières de notre terroir. Satisfaisant les attentes des consommateurs, les circuits courts de transport garantissent non seulement le goût et la fraîcheur des produits locaux, mais limitent par conséquent aussi les émissions de CO2. Découvrez les produits régionaux de qualité dans tous les supermarchés Cactus et soutenez vous-même la production locale!

La recette de la semaine

