Un incontournable de la pâtisserie française

Qui pense pâtisserie pense immanquablement à la France, pays d’origine de nombreux pâtissiers renommés qui concoctent des délices sucrés pour toutes les envies. Éclair, chou, crêpes, far breton, macaron, Paris-Brest, opéra, Saint-Honoré et bien d’autres décorent les vitrines et nous mettent l’eau à la bouche.

Rédaction et photos: createam s.a.

Le clafoutis est un dessert qui trouve également son origine en France et plus précisément dans la région du Limousin. On le prépare traditionnellement avec des cerises qui sont couvertes par une préparation ressemblant à un mix entre une pâte à crêpes et une pâte à gâteaux. Le nom de ce dessert proviendrait de la traduction du patois «fixer avec des clous» en référence à l’image donnée par les cerises dans la pâte, qui feraient office de clous.

En hiver, aussi!

Le clafoutis est idéal pour mettre en valeur des fruits de saison. Étant un dessert frais et léger, c’est votre délice sucré idéal pour l’été. Si on retrouve le clafoutis principalement dans sa version aux cerises, il n’est pas rare de découvrir de nombreuses déclinaisons: pommes, poires, pêches, abricots, fraises, framboises, prunes, rhubarbes ou encore mirabelles sont des fruits qui se marient bien avec la recette du clafoutis.

L’idéal est alors de découper les fruits à la taille d’une cerise. Laissez parler votre imagination, tout est permis selon vos goûts et préférences pour varier les plaisirs à l’infini. N’hésitez pourtant pas à déguster des clafoutis en hiver. Pensez à conserver vos fruits d’été préférés en bocaux et profitez pleinement de leurs saveurs à chaque moment de l’année.

C’est joli et c’est surtout écologique! Alternativement, vous trouverez vos fruits préférés en bocaux durant toute l’année dans votre supermarché. Réalisé pour la majorité des recettes sans beurre et avec un apport minimal d’autres matières grasses, le clafoutis est généralement peu calorique. N’hésitez donc pas à vous faire plaisir. Dans la limite du raisonnable bien évidemment…

Hmm.. ça sent bon l’été Si on associe de suite l’Italie avec les glaces, les délices fabriqués par nos producteurs locaux ne sont définitivement pas à négliger. Chez Cactus, vous trouvez un bel assortiment de gelati produits à seulement quelques pas de chez vous. Succombez aux glaces Namur, connues et reconnues sur le marché pour leur onctuosité et leurs parfums gourmands. Un mariage parfait entre tradition florentine et ingrédients du terroir soigneusement sélectionnés, sans ajout de colorants ou d’arômes artificiels: telle est la promesse des glaces Bargello confectionnées dans la glacerie artisanale située dans le quartier de la Gare! Et si vous avez envie de découvrir une nouveauté, laissez-vous tenter par les glaces au lait de brebis produites à la ferme An Dottësch. Bon appétit!

