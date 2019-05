Mission: sauvetage des mangroves!

Situées au littoral des régions tropicales, les forêts de mangroves font partie des écosystèmes les plus importants et productifs de la planète.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Absorbant plus de CO2 que les forêts tropicales, elles aident à lutter contre le réchauffement climatique. Les mangroves, bien connues pour leurs racines échasses et aériennes, forment un habitat naturel pour d’innombrables espèces végétales et animales, dont les crevettes, et sont indispensables aux communautés locales.

Menacées

Mais depuis le milieu du XXe siècle, elles sont sérieusement menacées: jusqu’à présent, 30% des forêts de mangroves ont été détruites. Le responsable: l’aquaculture, c’est-à-dire la production d'organismes aquatiques dans des conditions contrôlées comprenant la multiplication artificielle et l’élevage conventionnel.

Alarmée par la déforestation des mangroves et par les impacts environnementaux notamment déclenchés par l’industrie crevettière, l’entreprise «Ristic», fournisseur de crevettes biologiques d’«Alnatura», a ainsi démarré une initiative de protection des mangroves. Ce projet a pour but de respecter à la fois l’élevage des crevettes ainsi que la conservation des mangroves.

Aquaculture écologique

Au Costa Rica, «Ristic» mène la ferme «Terranova Marina Novamar» d’élevage de crevettes biologiques qui fait partie de la «Pure Shrimp Initiative». «Ristic» s’engage pour une aquaculture écologique tout en respectant le développement durable. Elle renonce complètement aux antibiotiques et produits chimiques qui sont énormément utilisés dans les aquacultures conventionnelles. Dans leurs étangs naturels ne vivent pas plus de 15 crevettes par mètre carré fournissant assez d’espace vital à la flore et la faune.

«Alnatura» soutient cette initiative à long terme et verse, pour chaque paquet de crevettes biologiques vendu, 15 cents à leur fournisseur «Ristic». Ceci permet de restaurer 3 hectares de forêts par année. Soutenez l’environnement en soutenant cette initiative!

La recette de la semaine

Apéro Triangles