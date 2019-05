Vive le chocolat pour un monde plus juste!

Nous sommes tous d’accord, le chocolat émerveille! Apprécié et dégusté par toutes les tranches d’âge, le chocolat est une douceur dont nous ne voulons pas nous priver. Heureusement, outre son côté délicieux, le chocolat «Die Gute Schokolade», de la marque biologique allemande «Alnatura», dispose d’autres arguments encore. Elle propose un très bon chocolat issu du développement durable. En effet, élaboré en collaboration avec l’organisation non gouvernementale «Plant-for-the-Planet», le chocolat «Die Gute Schokolade» vise une production écologique équitable puisqu’une part du bénéfice est reversée à l’ONG. De quoi le grignoter également en bonne conscience.

Lëtz' Step to Fairtrade



Agir au quotidien pour un monde meilleur! La campagne nationale de sensibilisation au commerce équitable «Lëtz’ Step to Fairtrade», qui a lieu du 6 au 19 mai à travers tout le pays du Luxembourg, a pour but de garantir les droits des producteurs et travailleurs désavantagés et marginalisés tout en luttant contre la pauvreté et en offrant des conditions commerciales plus justes.

Le soutien du développement durable est une des valeurs principales de Cactus. Le groupe s’engage fortement à cette édition en proposant une variation de produits labellisés «Fairtrade»: bananes, roses, Bruno bio café, gamme de

produits hygiéniques «Fair Squared» ainsi que des croissants. Découvrez les produits dans toutes les supermarchés Cactus et faites votre «step» en soutenant ce projet!

Tout a commencé grâce à un jeune élève allemand, Felix Finkbeiner, neuf ans, marqué par une initiative de jeunes en Afrique, qui avaient planté 30 millions d’arbres pour lutter contre le réchauffement climatique, et décide lors d’un exposé à l’école de proposer cette initiative pour l’Allemagne: les jeunes eux-mêmes pourraient planter des arbres pour leur futur et économiser du Co2. Son initiative a donné naissance à «Plant-for-the-Planet» qui lutte contre les changements climatiques en plantant des arbres dans le monde entier. Ainsi, pour chaque tablette de chocolat vendue, Alnatura verse 33 cents à «Plant-for-the-Planet» de sorte que pour trois tablettes, un arbre soit planté.

Entre-temps, dans 193 pays, plus de 14 milliards d'arbres ont été plantés et il y a plus de 46 000 ambassadeurs-enfants dans plus de 51 pays différents. Le but pour 2020: 1 000 milliards d’arbres plantés. Le bilan est impressionnant et à l’heure où le climat est au cœur des préoccupations de bon nombre de citoyens dans le monde: «Fidèles à la devise: pièce par pièce, sauver le monde», il est agréable et profitable de croquer dans un chocolat au lait, à base d'ingrédients biologiques, produit de manière climatiquement neutre et faisant l'objet d'un commerce équitable.





