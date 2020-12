Envie d’un vin chaud?

Qui ne le connaît pas le vin chaud? Cette boisson phare des marchés de Noël a le pouvoir indéniable de nous plonger de suite dans l’ambiance festive de la fin d’année tout en nous réchauffant confortablement lors des périodes de grand froid.

D’après les dires, les premières traces de vin chaud remontent à l’empire romain, en l’an 20 après J-C. Mais ce n’est que vers les années 1890, que la tradition du vin chaud des périodes de Noël s’intensifie, notamment grâce aux traditionnels marchés de Noël allemands.

Ne pas oublier les épices

Cette année, il semble que l’on doit plus faire appel au fait-maison pour déguster notre boisson favorite de l’hiver. Voici donc quelques conseils et astuces. Le meilleur vin à utiliser pour faire du vin chaud est un vin rouge jeune et fruité, dont la douceur se combine parfaitement avec les autres ingrédients utilisés. Car, si la particularité de cette boisson réside dans le fait que nous consommons le vin «chauffé», il ne faut pas oublier les épices traditionnelles qui lui donnent sa saveur incomparable: cannelle, étoile anisée, clous de girofle et noix de muscade. Selon les recettes et vos envies, vous pouvez également ajouter de la cardamome ou de la vanille.

Prenez 1,5l de vin rouge, 150 grammes de sucre roux, le jus d’une orange, un zeste de citron et d’orange et les épices. Faites chauffer le tout dans une casserole à feu doux jusqu’à ébullition, puis laissez frémir pendant 5 minutes. Avant de le servir, pensez à filtrer le vin.

Pas le temps de préparer votre vin chaud maison? Un Glühwein, comme disent les allemands, d’origine biologique vous tente? Alnatura vous propose sa recette dans des bouteilles en verre d’1,5l. Il vous suffit de le chauffer. Et pour accompagner votre vin chaud, ne manquez pas les Stollen confectionnés par «de Schnékert Traiteur», un vrai délice et une valeur sûre pour vous plonger dans l’ambiance de Noël. À découvrir en exclusivité dans vos supermarchés Cactus.

Le caviar, un met pour toutes les belles occasions… Découvrez le caviar de la marque Adoria, issu des élevages les plus réputés du monde et ceci à un rapport qualité-prix très compétitif. Les œufs des différentes espèces d’esturgeons sont prisés par leur finesse, leur texture, leur couleur ou encore leur taille: le Royal Black en entrée de gamme, le Royal Gold, coup de cœur de l’expert Michel Gallo, poissonnerie Cactus, et les caviars les plus connus, l’Osciètre et le Beluga. Dégustez ces perles noires simplement sur un blini ou une pomme de terre tiède, avec un peu de crème épaisse, afin de bien relever leurs saveurs… Les caviars de la marque Adoria sont vendus exclusivement dans les poissonneries des supermarchés Cactus. Pour plus de détails au niveau de l’assortiment et des grammages, n’hésitez pas à demander conseil aux poissonniers Cactus.

Recette de la semaine

Le cabillaud et son topping