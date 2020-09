Sans gluten, mais avec choix!

Trend alimentaire ou nécessité, les motivations pour s'orienter vers les produits sans gluten sont multiples. Au cours des dernières années, une forte hausse de la demande pour ces aliments a pu être constatée.

D'un côté en raison des personnes souffrant de troubles susceptibles d'être la conséquence d'une sensibilité au gluten et les gens atteints de la maladie cœliaque. Dans ces cas, un seul remède: bannir le gluten complètement de l'alimentation. D'un autre côté, on remarque que de plus en plus de gens suivent volontairement un régime spécial et ceci à cause des effets bénéfiques que ce mode d'alimentation aurait sur leur corps. Moins de fatigue, baisse des douleurs articulaires ou hausse de la vitalité sont des exemples cités par les adeptes d'un tel régime.

Privilégiez les produits bruts

L'aliment à bannir de vos listes de courses qui vous vient immédiatement en tête? Certainement le pain! Le nombre de références de pains sans gluten vendus au sein des boulangeries et supermarchés ne fait en effet qu'augmenter. Mais le marché ne s'y limite pas. S'y ajoutent tous les autres aliments contenant du gluten à la base, comme par exemple les pâtes et de nombreux produits d'épicerie salée et sucrée comme les biscuits, pour lesquels les producteurs s'efforcent de trouver des alternatives afin de rendre le plaisir du grignotage possible à tout le monde.

Que l'on choisisse ou que l'on soit forcé d'éliminer le gluten de son alimentation, la liste des aliments n'en contenant pas a beaucoup évolué et est devenue très considérable: viandes, poissons, légumineuses, fruits et légumes frais… en veillant cependant à ce que ces produits n'aient pas été en contact avec du gluten lors de leur préparation! Privilégiez donc les produits bruts et contrôlez également scrupuleusement les étiquettes.

Avec une demande croissante et une industrie alimentaire qui a su s'y adapter rapidement, manger sans gluten ne vous empêchera pas de manger de manière variée et savoureuse.

Pas de gluten, mais pas de restrictions! Même si c'est l'aliment auquel on pense en premier, le gluten ne concerne pas que le pain, car le blé est présent dans divers produits. De nombreux articles sans gluten sont disponibles chez Cactus: du chocolat aux pâtes, en passant par les aliments pour enfants et sauces prêtes à l'emploi, le choix est grand. Au rayon surgelé, vous trouverez pizzas, poissons panés… et bien sûr des glaces! Puis reste évidemment le rayon pain: sur commande pour le lendemain, un pain blanc et un pain aux graines sans gluten sont proposés en sac fermé, ainsi qu'un cake marbré et un gâteau crème au beurre. Pour les fêtes de fin d'année, bûches et calendriers sont également disponibles sur commande. Ne vous privez de rien, sauf du gluten!

