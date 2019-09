Tendance: alternatives végétales au lait!

Aujourd’hui, une méfiance s’est installée vis-à-vis du lait d’origine animale et la liste des inconvénients est longue: intolérance au lactose et troubles digestifs, sans parler du fait que les laits industriels peuvent également renfermer des pesticides, des conservateurs et des OGM. Par conséquent, on constate que de plus en plus de personnes se tournent vers le lait végétal, afin d’éviter les effets secondaires du lait animal. D’une texture très légère et douce, les laits végétaux se composent d’un mélange d’eau, de céréales ou de fruits secs broyés.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Appréciés pour leurs bienfaits nutritifs, ils sont une alternative idéale pour les personnes atteintes d’une digestion lente, d’un côlon irritable, de diabète ou d’une allergie au lactose. Pauvres en lipides et en glucides, ils apportent une grande richesse en vitamines et en sels minéraux. On les classe en trois familles: les laits oléagineux (lait d’amande, de noix ou de chanvre), les laits de légumineuses protéagineux (lait de soja, de lentilles ou de pois chiche) et les laits de céréales (lait d’avoine, de riz ou de seigle).

Au petit-déjeuner

Grâce à tous leurs avantages santé et gustatifs, les laits végétaux fleurissent dans les rayons de nos supermarchés. Délicieux et raffinés, ils offrent chacun des goûts différents. Ils se prêtent à merveille à de nombreuses recettes aussi bien pour boire que pour cuisiner: dans la préparation d’un smoothie, dans la pâtisserie (gâteaux, tartes ou glaces) ou dans la composition de sauces et des soupes. D’ailleurs, ils se consomment aussi parfaitement nature qu’ajoutés dans du thé et du café.

Pensez aussi à préparer vos bowls de petit-déjeuner pour le lendemain: mélangez simplement un peu de lait végétal avec des graines de chia ou des flocons d’avoine et réservez au frigo pendant la nuit, un pur délice sain pour bien commencer la journée! Astuce: secouez bien la bouteille avant la consommation, car la boisson végétale a tendance à se dissocier!

Lait d’amandes fait maison Faire son propre lait d’amandes, c’est non seulement savoureux, mais aussi très facile. Vous avez seulement besoin d’amandes et d’eau. Commencez par faire tremper les amandes pendant 12 heures dans un grand saladier d’eau. Ensuite, égouttez-les et placez-les dans un blender. Puis ajoutez de l’eau, mixez jusqu’à obtention d’un lait lacté et filtrez le mélange à l’aide d’une étamine. En préparant votre propre lait végétal, vous avez la possibilité de raffiner sa composition selon votre goût. Vous pouvez ajouter différentes saveurs comme du sirop d’agave, de l’extrait de vanille ou bien des épices. Si vous adorez le sucré-salé, vous pouvez également assaisonner votre boisson végétale de fleur de sel et de sirop d’agave. Le lait d’amande se conserve parfaitement pendant 3 à 4 jours au frigo.

La recette de la semaine

Sunday breakfast yoghurt