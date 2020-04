La tradition, mais de façon naturelle!

L’heure de Pâques a sonné. Est-ce que vous êtes en phase de finalisation pour votre décoration? Si vous êtes encore à la recherche d’idées originales pour la coloration de vos œufs, alors cet article est pour vous.

Quelques conseils avant de commencer. Choisissez des œufs à la coquille claire, la couleur y aura un meilleur rendu que sur des coquilles plus foncées. Avant de commencer la coloration, nettoyez la coquille au vinaigre. Ceci vous permettra d’enlever le gras qui pourrait empêcher une bonne fixation de la couleur sur la coquille. Pour des couleurs plus éclatantes, rajoutez une cuillère à café de vinaigre blanc dans l’eau de trempage.

Restes de légumes

Dans un contexte de développement durable et de réduction des impacts négatifs sur l’environnement, nous vous proposons des alternatives naturelles pour colorer vos œufs. Vous pouvez par exemple utiliser différentes plantes, baies ou racines. Pour une belle teinte jaune, vous pouvez utiliser du safran, du curcuma ou encore des fleurs de camomille.

Les feuilles de chou rouge donneront un violet vif, tandis que les myrtilles et les baies de sureau vont apporter un joli bleu à vos créations. Vous venez d’utiliser des oignons pour cuisiner? Alors utiliser les pelures, elles teinteront vos œufs en orange ou marron suivant la sorte d’oignons. Vos enfants n’aiment pas les épinards? Et si vous leur donnez l’envie de ce légume en l’utilisant pour colorer des beaux œufs en vert?

Rappez ou émincez les aliments solides et versez 1 tasse d'eau et 2 à 3 cuillères à café de vinaigre de vin blanc par poignée d'aliments émincés ou râpés. Pour les aliments liquides, versez 1 dose de vinaigre blanc pour 3 doses de liquide. Versez le tout dans un poêlon et portez à ébullition pendant au moins cinq minutes. Filtrez et laissez refroidir le mélange avant d'y plonger vos œufs durs. Laissez vos œufs une nuit dans le liquide pour obtenir une couleur prononcée.

Le chocolat en tant que signe d’affection Dimanche, c’est Pâques. Et qui dit Pâques dit logiquement aussi chocolat. Et ceci n’est pas seulement valable pour les enfants. Traditionnellement à Pâques, les amoureux offrent un œuf en chocolat à leur meilleure moitié en retour du Bretzel reçu lors du Bretzelsonnden à la mi-carême. Si normalement c’est aux filles d’offrir un œuf au chocolat à leur bien-aimé, l’année bissextile vient chambouler le rythme tous les 4 ans. En effet, cette année c’est aux garçons de partir à la recherche de l’œuf parfait pour leur élue. Chocolat noir, au lait ou blanc? Garni aux petits fours ou aux pralines? Les hommes auront l’embarras du choix avec la large gamme disponible dans les supermarchés Cactus! Il ne leur reste plus qu’à connaître les préférences de leur chérie.

Recette de la semaine

Cake de Pâques, Caramel Fudge