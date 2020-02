Le plaisir équitable

À chaque gorgée, votre café du matin vous révèle de nombreux arômes. Cactus vous permet de déguster les saveurs de café fraîchement torréfié dans son atelier de torréfaction, à Windhof. Depuis 90 ans, la torréfaction est une tradition qui s’inscrit dans l’histoire de la société familiale Cactus qui maîtrise cet art depuis 1930 avec à l’origine le Café Leesch.

Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées.



Spécialisée dans la torréfaction des grains de café, elle est devenue la plus grande au Grand-Duché dès son déménagement de Luxembourg-Ville (rue de Strasbourg) vers ses installations de production à Windhof en 1991. Actuellement, elle commercialise une trentaine de références sous les marques Bruno, Cactus et Café Leesch.

Le commerce équitable étant fortement ancré dans les valeurs de l’enseigne, le groupe Cactus veut que cet engagement en faveur d’un monde plus juste se reflète également au niveau de la torréfaction et lance cinq nouvelles références de café Fairtrade. Nos spécialistes torréfacteurs font l’honneur à ce patrimoine familial et torréfient les grains verts suivant les règles de l’art. Depuis 2008, Cactus sert dans ses restaurants, cantines, bars et bureaux exclusivement le café Bruno Bio-Fairtrade. Ce café biologique est issu du commerce équitable certifié par Fairtrade et est produit par la Coopérative Agricole de café Oro Verde qui regroupe quelques centaines de petits producteurs de la province de Lamas au Pérou.

La coopérative s’engage pour une meilleure qualité de vie pour ses membres et leurs familles : rémunération équitable, formation continue et une meilleure éducation scolaire pour les enfants. La passion pour la durabilité et la transparence vont de pair avec un arôme parfait et une qualité sans pareille. La volonté est de proposer des cafés pour tous les goûts, toutes les attentes et toutes les occasions. Découvrez nos cafés fraîchement torréfiés dans tous nos supermarchés Cactus, ainsi que dans nos Bruno Coffee Shops.

Tendance colorée Désormais aucun compte Instagram ne peut échapper aux bowls d’acai colorés et délicieusement drapés. Issu d’un palmier cultivé dans la forêt d’Amazonie en Amérique du Sud, l’acai est une petite baie ronde qui fait aujourd’hui partie des super-aliments les plus connus au monde. Apprécié pour ses innombrables bienfaits pour le bon fonctionnement de notre organisme, le petit fruit exotique de couleur pourpre regorge d’un remarquable concentré d’antioxydants, de fibres alimentaires et de minéraux. Nutritive, elle est un véritable boost d’énergie et est particulièrement intéressante pour les sportifs qui ont remarqué en consommant la petite baie une meilleure endurance et une meilleure résistance à la fatigue musculaire. L’acai possède une saveur goûteuse, chocolatée et délicatement acide.

