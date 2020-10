Qui d’autre veut manger local et bio?

Développer, valoriser et sécuriser des filières alimentaires créatrices de valeurs, voici des engagements soutenus au quotidien par Cactus. L’enseigne compte aujourd’hui 5 filières permettant de développer l’agriculture régionale, de créer de l’emploi dans la région, de garantir aux producteurs une rémunération juste tout en proposant à ses clients des produits authentiques, respectueux des ressources et de la tradition. L’enseigne Cactus tient à assumer ses responsabilités et aussi son devoir de jouer un rôle important, voire de précurseur en matière de principal promoteur et support de l’agriculture luxembourgeoise.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

En vue de la journée internationale du pain qui sera célébrée demain, nous mettons la filière «Zesummen fir eis Bio Baueren» à l’honneur. Créée en mai 2019, elle est née de la volonté de Cactus de s’engager activement pour accroître le pourcentage d’agriculture biologique dans le pays. Plus que jamais, il devient primordial de soutenir les solutions agricoles pérennes qui permettent de travailler de façon optimale et en harmonie avec la nature. Depuis 2019, vous trouvez en exclusivité chez Cactus une grande variété de pains fabriqués à partir de farine de blé biologique et en provenance d’agriculteurs luxembourgeois. Fort du succès que rencontrent ces pains auprès de la clientèle, Cactus est motivé à développer cette gamme.

Découvrez dorénavant une brioche, un cramique et un délicieux cake aux pommes bio et labellisés «Zesummen fir eis Bio Baueren» qui feront certes de vos petits-déjeuners et goûters un vrai moment de plaisir. Et ne manquez surtout pas le Boxemännchen bio à base de pâte levée, disponible pendant une période limitée. Ces nouveautés sont en vente dans les comptoirs services Cactus la Belle Étoile, Howald, Bascharage, Bereldange, Remich, Esch/Lallange, Limpertsberg, Echternach et Ingeldorf. L’assortiment des pains est en vente dans tous les magasins Cactus selon leur assortiment habituel.

Le pain à l’honneur Demain, nous célébrons la journée internationale du pain. Et si comme nous, vous ne savez pas renoncer au bon goût d’un pain sorti fraîchement du four, voilà donc l’occasion parfaite pour découvrir et savourer des vrais pains de qualité. Confectionnés et cuits selon le principe du slowbaking, les pains de chez Pains & Tradition ont tout pour plaire: une vraie croûte croustillante, une mie grasse et généreuse, agréable à la mâche et dégageant des arômes et des goûts sans pareil. Pétrissage lent de la pâte, fermentation longue à température ambiante (23-24°C), façonnage manuel, cuisson sur sole de pierre et surtout aucun additif, ni améliorant, tels sont les secrets de ces pains tellement délicieux. À découvrir en exclusivité dans vos magasins Cactus.

Recette de la semaine

Chou-fleur en salade et ses croûtons