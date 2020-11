Votre vin découverte du mois de novembre

Avant de commencer à produire ses propres vins, João Portugal Ramos était un consultant en vins dans les régions viticoles portugaises les plus emblématiques, et a su acquérir une forte notoriété au cours des décennies.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

En 1990, il décide qu'il est temps de commencer à créer son propre vin et il a planté ses premières vignes, d’une superficie de cinq hectares, à Estremoz, dans la sous-région de Borba, au nord de l'Alentejo. Conçu selon l'architecture traditionnelle de la région de l'Alentejo, le domaine viticole de Vila Santa, agrandi en 2000 et en 2017, a placé Estremoz sur la carte des grands vins portugais, accueillant des visiteurs du monde entier.

Un vin du soleil

Aujourd’hui, nous vous présentons le Ramos Reserva 2017. Élaborée à partir de variétés locales, cette cuvée de Trincadeira, Aragonez et Syrah provient de vignobles situés en altitude autour du domaine de Vila Santa. Les raisins sont récoltés manuellement. Les raisins sont égrappés après une macération pré-fermentaire à 7° et ensuite les raisins sont pompés dans les cuves inox où ils vont subir une fermentation à température contrôlée de 25° pendant 1 semaine.

À la couleur, vous remarquerez une belle concentration, nul doute, un vin du soleil. Cette concentration tout en profondeur se prolonge à l’odorat, des fragrances odorantes complexes et multiples se mêlent pour offrir un arôme grandiose de fruits rouges qui se prolonge sur des notes épicées de café et de chocolat. Dès l’entrée en bouche, vous serez attiré par un bouquet garni de fruits rouges en confiture, une grande suavité en milieu de bouche qui se termine sur une note de poivre et de cerise à l’alcool.

Il s’accorde parfaitement avec un bœuf à l’échalote, des joues de porc au four ou encore un carré de veau aux girolles. Amateurs de bons vins, ne tardez pas à découvrir le Ramos Reserva 2017 en exclusivité dans tous les supermarchés Cactus. Nous vous souhaitons une agréable dégustation.

Savourez des pommes régionales Vous faites partie des gens qui accordent une grande importance à l’origine des produits? Alors profitez encore de la belle offre saisonnière de pommes régionales. Juteuse et bien croquante, la pomme est le fruit idéal pour vous procurer le plein de vitamines. Fruit idéal encore plus, si votre pomme est d’origine locale ou régionale et de ce fait cueillie au bon moment. Grâce aux producteurs du label «EistUebst a Geméis» de nombreuses variétés de pommes régionales se trouvent sur les étals de vos supermarchés Cactus: Gala, Elstar, Rubinette, Jonagold, Golden Delicious et bien d’autres, les couleurs et goûts sont aussi multiples comme vos occasions pour les manger. Les pommes régionales labellisées «Eist Uebst a Geméis», une exclusivité Cactus à déguster sans modération.

Recette de la semaine

Homemade chutneys