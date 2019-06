Le prêt-​​à-​​manger chez «de Schnékert Traiteur»

Votre rythme de vie s’accélère, vous voulez manger rapidement, mais sans renoncer à la qualité ni au goût? Chez Cactus, le «convenience food» a pris un tournant de plus en plus innovant grâce aux produits élaborés dans les ateliers «de Schnékert Traiteur». Créé en 1978, le traiteur «de Schnékert Traiteur» propose tous les jours une soixantaine de plats sains, naturels et variés, répondant au besoin de fast&good dans les magasins Cactus. Sortant fraîchement de leurs ateliers de production à Windhof, les plats sont préparés de manière artisanale avec des ingrédients frais et pleins de saveurs. Ils offrent une variation de goûts raffinés et il y en a pour tous les goûts!

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Sous la devise «bien manger, sans cuisiner», le wrap fait maison «de Schnékert Traiteur» se montre comme une alternative idéale pour les repas de midi, surtout, si on n’a pas le temps de cuisiner. Un peu moins qu’un sandwich, un peu plus qu’une crêpe roulée, le wrap est une galette mexicaine à base de farine de blé farci d’ingrédients savoureux. Désormais, «de Schnékert Traiteur» vous propose une gamme de wraps toute fraîche et toute prête pour l’en-cas rapide: poulet à la mexicaine, poulet façon «caesar», thon mayonnaise, surimi ou bien poisson frit. À la fois pratique et délicieux, le wrap se transporte facilement et se mange encore plus aisément. N’oubliez pas qu’il se déguste aussi magnifiquement à l’apéro comme amuse-bouche. Découpé en petites tranches, il émerveille vos invités lors de vos soirées conviviales.

Les wraps «de Schnékert Traiteur» sont distribués exclusivement dans les supermarchés Cactus, aussi bien aux rayons libre-service qu’aux comptoirs et dans les «convenience stores» Cactus Shoppi. N’hésitez pas à découvrir cet assortiment et soyez prêt à vous régaler!

Passion Cactus: le fait maison Des recettes d'antan au goût d'ici! Depuis de nombreuses années, Cactus est actif dans le domaine de la production alimentaire hausgemaacht. Le groupe est le seul acteur du marché de la grande distribution au Luxembourg à disposer de ses propres ateliers de production. Aujourd'hui, l'enseigne possède quatre unités de production: la torréfaction Bruno, la boucherie, la pâtisserie fine et le traiteur haut de gamme de Schnékert Traiteur. Cactus s'engage à ne fabriquer que des produits de qualité en évitant, dans la mesure du possible, tout produit chimique, additif ou autre conservateur que les multinationales utilisent trop souvent. Cactus a la conviction de préparer des spécialités faites maison et d'une qualité sans compromis.

La recette de la semaine

Zucchini fritters et dip au yaourt grec