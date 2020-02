«Des poissonniers à votre service!»

Le poisson possède des qualités nutritionnelles précieuses qui en font un invité de choix des menus de toute la famille. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'en consommer au moins deux fois par semaine.

Que ce soit une cuisson vapeur, en papillote, en mijoté, poché ou encore à la poêle, pour la réussite de votre plat de poisson, l'essentiel reste néanmoins un poisson de qualité et un service client à la hauteur pour vous conseiller au mieux. Chez Cactus, les poissonniers sont à la fois vendeurs, conseillers culinaires et fileteurs! Ils agencent sur leur étal de glace les variétés de poissons et crustacés, s'occupent des frigos, veillent à l'approvisionnement et, en permanence, à la fraîcheur des produits.

Vous hésitez à cuisiner du poisson car la préparation prend trop de temps ou vous ne vous sentez pas à l'aise avec les différentes techniques? Cactus propose une solution pour tous ces défis. En spécialistes du métier, les poissonniers Cactus sont à même de nettoyer, écailler, lever les filets des poissons et de vous conseiller pour toute préparation. Répartis sur quatorze supermarchés ayant un comptoir-service en poissonnerie, en relation avec la centrale des achats poissonnerie, ils coordonnent les commandes et les arrivages journaliers d'une grande variété d'espèces de poissons de mer et de fleuve.

Afin de toujours répondre à votre satisfaction, les collaborateurs des poissonneries Cactus, en plus de formations en interne, suivent régulièrement des stages de formation organisés par l'École hôtelière et de tourisme Luxembourg. Techniques du métier, l'apprentissage de la gestuelle, beaucoup de pratique et de valorisation culinaire sous la supervision d'un chef-cuisinier sont au programme.

Afin que les poissons, leurs spécificités et les techniques de préparation n'aient plus de secrets pour vous, faites confiance aux poissonniers Cactus, de véritables passionnés des produits de la mer.

Pour le respect de la nature et de l'espèce Du poisson frais issu d'une pêche responsable et qualitative, telle est la promesse que Cactus fait à ses clients. Cactus vous garantit une fraîcheur et une qualité irréprochables des poissons grâce à des pêches de courte durée, appelée pêche «petits bateaux». Dans la même optique, Cactus soutient des pêcheurs islandais et norvégiens qui exercent «la pêche à la ligne», une méthode de pêche qui assure la durabilité, la sauvegarde des espèces, ainsi qu'une qualité exceptionnelle! Stop à la surpêche et au réchauffement climatique! Cactus condamne toute souffrance inutile envers les animaux et ne commercialise plus les espèces menacées d'extinction telles que requins, empereurs et grenadiers.

