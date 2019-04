On lui attribue de nombreuses propriétés médicinales, grâce à la curcumine qu’il contient.

C’est avant tout un antioxydant naturel et les médecines traditionnelles en Asie, au Maghreb, l’utilisent depuis toujours comme anti-inflammatoire et pour la digestion entre autres.

Grâce aux échanges commerciaux mondiaux - la mondialisation a aussi du bon - il fait partie désormais des plantes que nous pouvons trouver facilement, soit sous sa forme de rhizome - frais - ou en poudre, car c’est également une épice et un colorant naturel.

Sa belle couleur jaune or est d’ailleurs très tenace et si vous épluchez un morceau de curcuma frais, vous vous en rendrez très vite compte.

Vos doigts seront tachés de jaune pour un bon moment. Si ce n’est pas votre objectif, pensez à mettre des gants!

Pour agrémenter le riz, les pommes de terre ou la volaille

Soleil en poudre ou en racine, vous pouvez en ajouter quelques rondelles ou dissoudre une demi-cuillère à thé de poudre de curcuma dans vos tisanes. Pas trop, sinon l’amertume va dominer et l’objectif est de vous faire aimer ce cadeau de la nature.

Point n’est besoin d’avoir des soucis intestinaux ou de digestion pour utiliser le curcuma, même s’il est bien connu pour soulager et même soigner ces troubles, boire une tisane couleur soleil est bénéfique pour tout le monde!

Vous l’avez bien compris, choisir de placer du curcuma un peu partout en cuisine est une bonne habitude.

Avant de vous lancer dans cette entreprise, autant savoir que du poivre noir, du gingembre et un corps gras optimisent son assimilation.

Vous pouvez préparer à l’avance votre huile de cuisson ou autre corps gras, tel que l’huile de coco, olive… avec du poivre noir et vous aurez un produit enrichi au curcuma prêt à l’emploi.

On l’ajoute ensuite dans: le riz, les pommes de terre rôties, les plats de volailles, les tajines… Nul doute que vous lui trouverez d’autres belles et bonnes utilisations.

