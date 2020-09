Sans lactose, mais avec beaucoup de saveurs!

Vous souffrez d’une intolérance au lactose, mais vous ne souhaitez pas renoncer au plaisir de déguster vos plats préférés à base de lait? Au cours des dernières années, le marché des produits qui se substituent au lait de vache a connu un véritable boom.

Premièrement, les gammes spécialement développées sans, voir réduites en lactose sont venues au secours des personnes qui ne digèrent pas le lactose: avec des fromages aux vraies saveurs, des laits, des beurres, des crèmes fraîches, des yaourts, des fromages blancs et même du Skyr! Pour ces produits, le glucide lactose a été scindé en sucres simples assimilables par les personnes intolérantes au lactose et tous les autres ingrédients, dont les protéines, restent inchangés.

S’y ajoutent les laits de chèvre et de brebis qui présentent naturellement un taux de lactose réduit par rapport au lait de vache et sont donc généralement mieux tolérés: avec une large gamme de yaourts, fromages blancs et desserts lactés, les goûts authentiques de vos produits préférés restent au rendez-vous. Et chez Cactus, même des glaces au lait de brebis, produites par la bergerie «An Dootësch» à deux pas de chez vous, n’attendent qu’à vous rafraîchir. Quel délice…

Reste la piste des laits alternatifs, qui ne concerne pourtant pas seulement les personnes souffrant d’intolérance au lactose. Désireux de bannir tous les aliments à base de produits d’origine animale de leur alimentation, les véganes s’intéressent également de près à ce marché en pleine évolution. En effet, depuis deux ans, les alternatives véganes ont connu un vrai envol avec l’introduction du lait d’amande, lait de coco, lait de riz et lait de soja ainsi que toutes les différentes préparations à base de ceux-ci. Ces produits s’intègrent parfaitement dans votre cuisine de tous les jours et vous permettent de savourer tous vos produits préférés. Si ce n’est déjà fait, ne tardez plus à les découvrir.

Des pommes régionales Juteuse et bien croquante, la pomme est le fruit idéal pour vous procurer le plein de vitamines. Fruit idéal encore plus, si votre pomme est d’origine locale ou régionale. Grâce aux producteurs du label «Eist Uebst a Geméis» de nombreuses variétés de pommes régionales se trouvent sur les étals de vos supermarchés Cactus: Gala, Elstar, Rubinette, Jonagold, Golden Delicious et bien d’autres, les couleurs et goûts sont aussi multiples comme vos occasions pour les manger. Que ce soit au petit déjeuner, en entier, voire coupée pour votre muesli ou en tant que petit en-cas au courant de la journée, rappelez-vous toujours qu’«an apple a day, keeps the doctor away». Les pommes régionales labellisées «Eist Uebst a Geméis», une exclusivité régionale Cactus à découvrir sans tarder!

