Galler donne une nouvelle orientation à ses délices

Galler est une chocolaterie liégeoise dont le cœur du savoir-faire est le fourrage! Il est réalisé dans ses ateliers, où une centaine d’artisans s’activent chaque jour, pour confectionner un chocolat savoureux à base d’ingrédients nobles: vanille, noisettes, pistaches fraîches... Un chocolat gourmand, joyeux, généreux: c’est ça, la signature Galler! Depuis 1976, l’ambition de la chocolaterie est de procurer des moments gourmands; du bâton fourré à la tablette, en passant par la pâte à tartiner ou encore le Mini Bâton, aux amateurs du chocolat.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Récemment, le nouveau management à la tête de l’entreprise, a décidé non seulement de focaliser ses efforts sur la qualité de ses produits, sur le consommateur final, mais également sur les producteurs de cacao, premiers acteurs impliqués dans le processus de production de ses chocolats délicieux, en optant uniquement pour du cacao issu du commerce équitable, plus précisément de la Côte d’Ivoire. Un pas significatif qui montre le désir de la chocolaterie de s’investir pour un monde plus juste, offrant un réel marché au producteur du Sud pour la vente de leur cacao à des conditions respectueuses de l’homme et de la nature.

Label Fairtrade

Au cours des dernières années, on a pu constater une forte augmentation de la demande de la part des consommateurs au Grand-Duché, le volume de cacao Fairtrade ayant doublé entre 2016 et 2018. Malheureusement, le pari est loin d’être gagné: au Luxembourg, la part de marché du chocolat équitable ne dépasse pas les 3% et à l’heure où vous lisez cet article, plus de 2 millions d’enfants travaillent dans des champs de culture de cacao.

Il est grand temps d’agir et de favoriser davantage les produits du commerce équitable, tel est aussi le souhait de Galler. À partir de maintenant, tous leurs chocolats seront donc dotés du label Fairtrade, une nouveauté sur le marché du chocolat! Toujours aussi gourmand, fidèle à la recette et au goût que vous aimez. À découvrir sans tarder dans votre supermarché Cactus.

Le goût sucré des melons Les melons sont une des stars de notre alimentation durant l’été : de l’entrée au dessert, ils trouvent toujours une place dans nos assiettes. Le melon le plus consommé dans nos régions est le melon de type charentais. On fait la distinction entre melon charentais jaune et vert. Le jaune est très parfumé et sa chair orange est sucrée et juteuse. Le vert est moins parfumé que le jaune, la chair est croquante et sucrée. Pour bien choisir votre melon, voici quelques conseils : choisissez un fruit lourd, ce qui veut dire qu’il contient beaucoup de jus. Son écorce doit être souple et le pédoncule doit se décoller facilement. Niveau odeur, choisissez un melon parfumé, mais pourtant pas trop. Pour profiter pleinement de ses arômes, nous vous conseillons de le conserver au frais et non pas au réfrigérateur.

Recette de la semaine

Crumble de mirabelles sur fond sablé