Viennoiserie emblématique de la Suède

Une véritable tradition - Les pays nordiques dont la Suède possèdent un rythme de vie fondamentalement différent du nôtre. La tradition du fika est le meilleur exemple. Le mot «fika» vient d’un argot suédois pour désigner le fait de prendre un café.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Mais attention, cette pause-café quotidienne ne désigne pas le fait de boire son café en 2 minutes, non, dans ces pays on prend le temps, on s’assoit, on discute et le plus important, on se déconnecte du travail. Et ça fonctionne! Il a été prouvé que dans les pays nordiques, le fika diminuerait efficacement le stress et augmenterait activement la productivité des collaborateurs. Avec les collègues, les amis ou la famille, le fika est de préférence accompagné d’une bonne viennoiserie comme les «Kanelbullar».

Popularisés dans les années 1920, les «Kanelbullar», aussi connus sous le nom de «roulé à la cannelle» ou «cinnamon rolls», donnent encore plus envie d’adopter cette tradition du Nord: ils sont un vrai éveil des sens pour le palais et pour le nez. Les petites brioches roulées sont un mariage parfait d’effluves ensorcelantes, douces et épicées.

Un pur bonheur!

Garnies de beurre, de sucre et de cannelle, les spécialités traditionnelles suédoises se dégustent à merveille accompagnées d’une bonne boisson chaude comme le thé, le chocolat chaud ou le café.

N’hésitez surtout pas à les savourer tièdes, c’est un pur bonheur, surtout pendant les journées froides! Outre la Suède, le «Kanelbullar» a aussi rencontré un franc succès dans nos régions. Les petites brioches roulées sont un vrai plaisir pour nos papilles gustatives et ont l’art de mettre l’eau à la bouche des petits et grands gourmets.

De plus, ils sont une alternative savoureuse pour varier les en-cas de vos enfants. Découvrez désormais les «Kanelbullar» dans tous les supermarchés Cactus et convenience stores Cactus shoppi. Mhmmmm, que ça sent bon l’hiver!

Délices sucrés faits maison Cactus Dans les ateliers de pâtisserie de Cactus, c’est l’effervescence. Les pâtissiers sont à pied d’œuvre pour réaliser artisanalement des gâteaux, des crèmes au beurre, des mousses légères et un large choix de bûches pour vos fêtes. Les emblématiques desserts de Noël ne comptent que des ingrédients de toute première qualité et si possible en provenance de la région : beurre, farine, crème fraîche, chocolat, café, fruits ... mêmes les décors sont comestibles. La production maison est un des principaux axes de distinction de Cactus qui a choisi de produire un grand nombre de références dans ses ateliers, que ce soit dans le domaine de la pâtisserie, mais également de la boucherie, la torréfaction ou le traiteur.

Recette de la semaine

Sablés de Noël