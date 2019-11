L’airelle rouge et ses nombreux atouts

Véritables superfruits, les airelles sont des petites baies rouges issues de la famille des Ericacecae. Récolté depuis toujours pour ses bienfaits alimentaires, ce fruit rond renferme de multiples vertus intéressantes pour le bon fonctionnement de notre organisme. D’une très haute concentration en eau (90%), elle est très hydratante. Riche en antioxydants, l’airelle est un fruit efficace pour limiter le vieillissement cellulaire et pour régénérer les tissus. Grâce aux flavonoïdes et aux sels minéraux, la petite baie ronde permet d’éliminer l’eau en excès dans notre corps.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Culinairement, l’airelle est généralement consommée cuite. Crue, sa saveur est très acide et l’empêche d’être consommée telle quelle. En revanche, elle se prête pour une variété de recettes et ses méthodes de préparation sont simples et savoureuses. En pâtisserie, les airelles peuvent être transformées parfaitement en gelées et en confitures. Elles garnissent aussi délicieusement les tartes, les gâteaux et les muffins. Si vous adorez le sucré-salé, la recette la plus répandue est la fameuse sauce scandinave aux airelles revenues à la poêle avec du sucre. Cette dernière accompagne magnifiquement les plats de canard, de volaille et de gibier.

Pour une meilleure conservation, il est conseillé de garder vos airelles fraîches dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Comme sa teneur en eau plafonne autour de 90%, il est recommandé de la consommer de préférence dans les 2-3 jours après l’achat. Découvrez les airelles fraîches sur les étals des supermarchés Cactus et laissez-vous séduire par leurs irrésistibles atouts santé et gustatifs. Notez que vous pouvez également trouver des airelles surgelées pendant toute l’année chez Cactus.

Recette de la semaine Ragoût de chevreuil