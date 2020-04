Le vin Susmaniello 2018, primé par les connaisseurs

Vin découverte - En 2010, Felice Mergè, guidé par l'expérience de son père Armando, achète et restaure un bâtiment connu depuis longtemps sous le nom de Cooperativa Comunale dei Produttori di Erchie, active depuis 1949.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Rebaptisé Masca del Tacco, le bâtiment retrouve sa splendeur rurale d'origine, mais il est en même temps enrichi des équipements les plus modernes et des techniques de production innovantes, visant à produire la meilleure qualité de vin sans perdre sa nature traditionnelle.

98/100

Masca del Tacco a ensuite étendu ses vignobles dans les régions de Veglie et Torricella. La chaleur de la terre et l'afflux maritime de la péninsule de Salente, les mains laborieuses des agriculteurs, le climat: ces facteurs donnent naissance à des vins de caractère extrêmement fort et complexe.

Le vin Susmaniello 2018 est un vin primé par les connaisseurs. Ainsi, il est vainqueur de la médaille d’or au Berliner Wein Trophy et s’est vu attribuer la note de 98/100 par Luca Maroni.

Accord parfait

Il se présente avec une couleur rouge rubis profond avec des nuances de violet. Au nez, des arômes de myrtilles et de fruits rouges mûrs, puis des notes de tabac et d’herbes aromatiques. En bouche, il est élégant et puissant, avec des tanins mûrs, frais et fruités, et une finale savoureuse et persistante.

Culinairement, ce vin s’accorde parfaitement avec les viandes et les pâtes. Côté viande, nous vous conseillons d’accompagner ce vin avec un osso bucco ou des grillades de bœuf. Si vous préférez les pâtes, dégustez ce vin avec des tagliatelles à la carbonara ou des pâtes aux aubergines et au parmesan. Nous vous conseillons de le décanter une heure avant la dégustation, afin de lui permettre d’exalter la totalité de ses arômes et de développer son bouquet.

La température idéale pour le servir se situe entre 16 et 18°C. À découvrir désormais dans tous les supermarchés Cactus. Nous vous souhaitons une bonne dégustation!

Le monde des amandes Que ce soit en entier, effilées, enrobées ou sous forme de poudre, les variations d’amandes disponibles sont grandes. Afin de vous assurer de profiter pleinement des nutriments des amandes, nous vous conseillons néanmoins de les manger avec leur peau. Dès le petit matin, elles peuvent s’intégrer à merveille dans un muesli. Lors du déjeuner elles accompagnent parfaitement les truites ou rajoutent du croustillant à vos salades. Et pour les gourmands, rajoutez-en quelques-unes effilées sur vos tartes ou dégustez un délicieux gâteau aux amandes. Elles se prêtent également comme en-cas rapide et sain au cours de votre journée. Bonne nouvelle également pour les personnes intolérantes au lactose: le lait d’amande est votre allié pour la préparation de plats à base de lait.

Recette de la semaine

Almonds & nuts Spread