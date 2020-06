Les abricots, des fruits gorgés de soleil

Les abricots et leur jolie couleur orangée ont reconquis les étals de nos supermarchés. Consommés traditionnellement de juin à août, leur présence dans les rayons de supermarchés en régalent plus d’un pendant les mois d’été.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Contrairement à d’autres fruits, les abricots ne mûrissent plus une fois cueillis. Pour bien choisir vos abricots, optez pour des fruits charnus et souples au toucher. Autre indicateur important: l’odeur. Choisissez des abricots parfumés qui vous donnent envie de les manger de suite.

En nectars

Manger de suite, voilà un autre conseil précieux. En effet, les abricots doivent être consommés rapidement après achat pour pouvoir bénéficier pleinement de leur saveur. Placez-les dans un endroit frais et sec. Généralement, on conseille de les manger dans les 2 à 3 jours.

Si vous voulez également profiter des abricots en hiver, sachez que vous pouvez les placer au congélateur. Coupez-les en deux et dénoyautez-les avant congélation. Les abricots peuvent se manger frais ou séchés. On les retrouve principalement dans la cuisine sucrée: compotes, confitures, tartes ou encore préparés au sirop. Mais ce fruit délicieux tient également sa place dans la cuisine salée où il accompagne à merveille canard, lapin, porc, viandes et poissons fumés ou encore des salades, comme par exemple la mâche. Il s’y marie bien avec le basilic, la menthe, le romarin ou encore le thym pour la préparation de plats savoureux. Les abricots se consomment également en nectars.

Séchés on les retrouve dans la cuisine orientale comme ingrédients de délicieuses tajines. De plus, ils sont consommés par des sportifs pour leur apport en énergie. Généralement, les abricots trouvent aussi approbation auprès des enfants: grâce à sa saveur sucrée et sa chair juteuse et moelleuse, c’est un des fruits les plus consommés par les petits en été. Réduits en compote, ils se prêtent également bien pour les premiers pas de diversification de l’alimentation des bébés.

Barbecue végétarien Vous êtes végétarien ou à la recherche de nouvelles idées pour vos barbecues? À côté de ses larges gammes de saucisses, viandes et poissons à griller, Cactus vous propose également une multitude d’alternatives végétariennes. Si vous êtes amateur de fromages, alors vous devriez tenter l'expérience du halloumi, fromage fabriqué avec un mélange de lait de chèvre et de brebis. Il est d’une texture ferme et de ce fait parfait à griller comme il ne fondra pas sous l'effet de la chaleur. Accompagnez-le d’une salade ou d’une bonne tranche de pain. Autre possibilité: le tofu, issu du caillage du lait de soja et qui est un aliment très prisé dans la cuisine asiatique. Assez neutre en goût, nous vous conseillons de le mariner avant de le placer sur le barbecue.

Recette de la semaine

Grillinger goes Curry