Vin découverte – Fondée en 1933 par 12 agriculteurs, la cave Cantina San Donaci est située dans la municipalité de San Donaci dans la province de Brindisi en Italie. Le «Negroamaro» est le cépage le plus répandu dans la région des Pouilles, suivi du «Malvasia» et du «Chardonnay», ainsi que d'autres cépages. Depuis de nombreuses années, la cave San Donaci s'est engagée dans la qualité de ses vins et grâce aux nombreux investissements qu'elle a réalisés, tant dans les vignobles que dans la technologie de cave, elle a obtenu d'excellents résultats.

Issu de la vigne de l’année 2017, le «Anticaia Negramaro Salento IGP» (Indication Géographique Protégée) est lauréat de la Médaille d’Or au «Berliner Wein Trophy». Le vin se présente sous une belle robe grenat profonde aux reflets violets. Particulièrement épicé, fruité et intense, le nez est dominé d’arômes de cerise, de réglisse et de cassis. En bouche, on retrouve des notes de prunes épicées, une belle concentration et des tanins veloutés.

Température ambiante

La finale est longue et savoureuse. Culinairement, ce vin rouge accompagne parfaitement les viandes rouges comme le paleron de bœuf braisé, le ragoût de lapin ou entre autres le gigot d’agneau. Sans oublier qu’il se marie aussi à merveille avec des plats plus simples, mais certes délicieux, comme les spaghettis à la bolognaise ou les fromages affinés. Avant la dégustation du vin, laissez-le respirer durant 2 à 3 heures pour qu’il puisse exalter tous ses arômes et développer son bouquet. De ce fait, versez-le lentement dans une carafe à décanter. Le contact avec l’oxygène permet d’ouvrir son goût fruité. Il est recommandé de servir le «Anticaia Negramaro Salento IGP» à une température entre 16 à 18°C.

Bref, un vin idéal pour tous les fins gourmets et amateurs de vins rouges. À découvrir désormais dans tous les supermarchés Cactus. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne dégustation!

