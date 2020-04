L’asperge, l'incontournable du printemps!

L'asperge commence seulement à se démocratiser au début du XIXe siècle, moment où les cultures se répandent. Avant, elle était considérée comme un produit de luxe et était de ce fait consommée seulement par les plus fortunés.

Blanche, violette ou verte, l’asperge est un délice de printemps à ne pas manquer! La couleur de l’asperge ne dépend pas de la variété mais du mode de culture et plus particulièrement de sa durée d’exposition au soleil avant d’être cueillie.

Nombreux bienfaits

L’asperge blanche est récoltée dès que la pointe dépasse la terre. Son goût est fin et délicat. L’asperge violette est récoltée une fois sortie de quelques centimètres. Comme elle a été exposée davantage au soleil, elle est un peu plus fruitée. Finalement, l’asperge verte est cueillie lorsqu'elle mesure une quinzaine de centimètres. Son goût est prononcé. Pour lui faire conserver sa tendresse, elle est protégée dès sa sortie de terre par un petit tunnel en plastique.

Riche en potassium, magnésium et en vitamines, ce légume apporte de nombreux bienfaits au corps humain. Vu sa teneur faible en calories, elle convient également bien dans le cadre d’un régime alimentaire.

Chaude ou froide

Pour bien choisir vos asperges, respectez les critères suivants : la tige doit être droite, lisse et ferme. Le bourgeon doit avoir des écailles serrées et le talon être légèrement brillant et humide. Pour les asperges vertes, vérifiez qu’elles soient colorées sur les trois quarts de la longueur.

En botte, elles se conservent jusqu'à 3 jours dans le bac à légumes du frigo. Pour conserver leur saveur, emballez-les dans un linge, les pointes vers le haut. Une fois cuites, évitez de les garder au frais, sinon elles perdent leur goût.

L’asperge se mange surtout avec des vinaigrettes ou une sauce hollandaise, mais elle se marie également très bien avec les œufs, les viandes blanches, les fromages ou en salade. Elle se déguste également à merveille en gratin, dans une quiche ou en velouté.

Comment cuisiner les asperges ? Pour les asperges blanches et violettes, commencez par couper leur base de 2 cm environ. Puis, épluchez les tiges de la pointe vers le talon. Rincez et séchez dans un linge propre. Les asperges vertes, quant à elles, doivent juste être lavées. Au besoin, vous pouvez les rafraîchir en coupant les talons un peu secs. Les asperges blanches ou violettes cuisent en vingt minutes, ficelées en botte, dans une casserole d'eau. Démarrez la cuisson à froid pour éviter aux pointes de ramollir. Les asperges vertes cuisent 5 minutes de moins. N’hésitez pas, avant de les égoutter, à les plonger dans un bain d’eau glacée afin qu’elles gardent leur couleur. Vous pouvez également cuire les asperges au four, en papillotes, avec un fond de bouillon. Comptez alors environ 20 minutes de cuisson à 180 °C selon le type et l’épaisseur de l’asperge.

Recette de la semaine

