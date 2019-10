Les quetsches sont arrivées!

Originaire d’Alsace, la quetsche est une petite prune ronde qui fait son retour sur les étals de nos supermarchés de fin août à début octobre. Considérée comme un fruit d’automne, elle a conquis nos cuisines et nos assiettes avec sa saveur goûteuse, sucrée et délicatement acide. Croquante à l’extérieur et juteuse à l’intérieur, la quetsche cache sous sa fine peau bleue-violacée une chair jaunâtre gorgée de bienfaits pour le bon fonctionnement de notre organisme. Avec plus de 80% d’eau, elle est un fruit idéal pour à la fois se rafraîchir et s’hydrater. Sans oublier qu’elle contient plusieurs vitamines et sels minéraux qui aident à réguler notre transit, booster nos défenses immunitaires et limiter le vieillissement de nos cellules.

Du point de vue culinaire, la quetsche se prête pour de nombreuses recettes: tartes, sorbets, confitures ou bien compotes. Si vous adorez le sucré, notez qu’il faut éventuellement ajouter un peu d’édulcorant comme du sirop d’agave, du miel ou bien du sirop de fleur de coco, car la quetsche a tendance à développer une légère note acidulée lors de la cuisson. Côté salé, elle accompagne à merveille les viandes grasses, le gibier et le magret de canard. N’hésitez pas à assaisonner cette petite prune ronde avec des épices comme du poivre, des clous de girofle ou du gingembre! Ce mélange réveillera sans doute vos papilles gustatives.

Pendant la saison des quetsches, les producteurs du label luxembourgeois «Eis Uebst a Gémeis» vous proposent exclusivement chez Cactus ces petites prunes. Récoltées à parfaite maturité, elles doivent leur irrésistible goût authentique au terroir, au climat et au savoir-faire des producteurs régionaux. Cueillies tôt le matin, les quetsches sont immédiatement dans le circuit. Les trajets de livraisons courts garantissent une fraîcheur sans pareille. Astuce: pour un meilleur plaisir gustatif, optez pour une quetsche qui a une peau violette bien lisse et assez ferme.

Conseil mycactus: Pour une meilleure conservation, stockez vos quetsches dans le bac à légumes au réfrigérateur.

