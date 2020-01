Les incontournables de la cuisine nipponne

Créatif, frais et savoureux -L’offre des produits frais, étant l’une des forces de l’enseigne Cactus, vient d’être fortifiée grâce à un partenariat nouvellement conclu avec la société allemande EatHappy spécialisée dans la préparation de sushis frais et snacks asiatiques en grande surface. Fraîchement préparés chaque jour, les mets du nouveau concept «shop-in-shop» au Cactus Howald se présentent sous de multiples variations authentiques et raffinées. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les envies: makis, california rolls ou entre autres nigiris.

Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Au cœur du Cactus Howald, dans un atelier spécialement aménagé et ouvert, et sous le regard curieux des clients, les sushimen préparent d’un geste net et maîtrisé sushis, makis, sashimis, salades d’algues et autres spécialités asiatiques. Une première implantation stratégique puisque le Cactus Howald, situé à proximité immédiate de la gare ferroviaire et du Ban de Gasperich, permet de répondre à un besoin croissant pour des solutions-repas fraîches et saines à emporter.

Un lunch partout

Soucieuse de l’origine des ingrédients, la société allemande sélectionne consciencieusement ses produits en veillant au respect des principes de développement durable: le poisson est issu de l’élevage et de la pêche durable, le riz vient d’Italie et les légumes proviennent d’une production agricole régionale. Les sushis-box et snacks asiatiques ultra-frais signés Eat Happy sont désormais disponibles au nouveau temple de la cuisine nipponne au Cactus Howald.

Ils se prêtent à merveille pour être savourés à la maison, sur place, au bureau ou pour être partagés lors d’une soirée conviviale. Des grands plateaux de sushis sont préparés sur commande. Laissez-vous séduire par leurs irrésistibles goûts! Un mariage réussi entre qualité exceptionnelle et plaisir gustatif!

Le poulet luxembourgeois Cinq fermiers luxembourgeois se sont engagés dans la société «Lëtzebuerger Poulet SARL» pour mutualiser leurs efforts et pour travailler main dans la main avec leur partenaire initiateur Cactus. Leur but: mettre des poulets haut de gamme sur le marché. Le label «Cactus Poulet vum Lëtzebuerger Bauer’» met l’accent sur la qualité, le bien-être animal, la traçabilité et la juste rémunération des producteurs, afin de pérenniser durablement la production artisanale de volaille sur le terroir du Grand-Duché. Le label repose sur un cahier de charges qui prévoit des contrôles-qualité à tous les niveaux de la production dont la durée et les conditions de l’élevage, l’alimentation, les transports ainsi que l’abattage. Découvrez la gamme du label dans tous les supermarchés Cactus et dégustez le vrai goût du poulet régional.

Recette de la semaine

Ramen au poulet