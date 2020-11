Vous aussi, vous aimez les produits bio?

Le bio a le vent en poupe, mais vu la durée du succès que rencontrent les produits biologiques, peut-on vraiment encore parler d’une tendance? Ou peut-on désormais croire à un changement des habitudes de consommation, plus sain et plus en harmonie avec la nature?

Chez Cactus, le bio est une réalité depuis 1974. Aujourd’hui, la chaîne de supermarchés s’investit activement dans le domaine du bio à travers la création de ses propres filières, créatrices de valeurs. Ainsi, vous trouvez dans les supermarchés de la viande de bœuf bio du label Cactus «Bio Green Beef» et des pains et cakes produits à partir de farine de blé biologique, issue de l’agriculture luxembourgeoise. Le produit phare de la torréfaction Bruno, un des quatre ateliers de production du groupe, est le Bruno Bio Fairtrade avec environ 50 000 sachets vendus par an. Un vrai engagement donc et pas seulement des paroles!

Partenariat

Au fil du temps, Cactus a su nouer des partenariats valorisants avec des acteurs phares du monde bio, en référençant des marques sélectives comme Rapunzel, Danival Lima ou encore Sonnentor.

L’offre spécialisée est complétée par la marque allemande Alnatura, 100% biologique, connue pour ses produits à l’excellent rapport qualité-prix. Curieux de découvrir les dernières nouveautés Alnatura? La mozzarella en rouleau entier, le fromage de chèvre frais, le gouda en tranches à base de lait de chèvre, le beurre à base de yaourt et le Skyr 0% viennent récemment de faire leur entrée chez Cactus. Pour chacun de ces produits, Alnatura garantit un prix de revient juste au producteur de lait.

Alternatives

À la recherche d’une alternative végane? Optez pour le yaourt réalisé à base de noix de cajou, une texture crémeuse et un goût doux de noisettes.

Météo oblige, on passe plus de temps à la maison. Et si vous prépareriez une pizza maison? Grâce à la pâte à pizza Alnatura, il ne vous reste plus qu’à garnir votre pizza selon vos préférences et à la déguster bien au chaud. Alnatura, votre marque de confiance bio, à découvrir en exclusivité chez Cactus.

Une touche orientale dans votre cuisine Plat typique de la cuisine arabe, l’houmous a également su se faire une place au sein de nos assiettes. À base de purée de pois chiches et de tahine, sa préparation est facile et rapide. Trempez les pois chiches dans une grande quantité d’eau et laissez reposer une nuit. Faites cuire vos pois chiches, puis retirez la peau. Placez les pois chiches dans un mixer, ajoutez un peu d’ail selon votre goût ainsi que du jus de citron et du tahine. Mixez en ajoutant un peu d’huile d’olive jusqu’à obtenir une pâte homogène et veloutée. Assaisonnez. Servez dans de petites assiettes creuses et saupoudrez de cumin, paprika, persil ciselée et arrosez d’huile d’olive. Et si vous n’avez pas envie de faire un houmous maison, découvrez les houmous Alnatura en exclusivité dans vos supermarchés Cactus.

Recette de la semaine

La bonne soupe aux moules