Petit-​​déjeuner aux mille et une saveurs!

Manger comme un roi le matin, c’est bien commencer la journée avec un petit-déjeuner sain et savoureux. Le porridge est depuis longtemps déjà un classique au Royaume-Uni et dans notre région, il devient aussi de plus en plus populaire.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Ce petit-déjeuner à base de flocons d’avoine a tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre journée avec le plein d’énergie. L'avoine, la base du porridge, fournit des nutriments précieux et sains. Il est riche en protéines, vitamines, minéraux et fibres. Véritable carburant de vos matins, le porridge vous rassasie et booste votre organisme. Alors que la bouillie était autrefois utilisée comme remède de grand-mère contre les grippes, désormais aucun compte Instagram ne peut échapper aux bowls de porridge colorés et délicieusement drapés.

Divers modes de préparation

Les modes de préparation sont divers et il y en a pour tous les goûts et habitudes alimentaires. Porté à ébullition avec de l’eau, le porridge est moins calorique. Si vous prenez du lait, il a une consistance plus crémeuse. Alternative végane: remplacez le lait de vache par un lait végétal (lait de soja, lait de coco ou lait d’amande).

N’oubliez pas que vous pouvez aussi préparer le porridge la veille au soir si vous n’avez pas le temps le matin! Cette bouillie d’avoine se déguste froide et n’a pas besoin de cuisson comme elle gonfle pendant la nuit au réfrigérateur.

Force et vitalité

En outre, la liste d’ingrédients pour peaufiner les flocons est longue et variée. C’est à vous de décider selon vos goûts! Assaisonnez-le avec des épices telles que la cannelle, la cardamone et de la vanille ou bien d’édulcorants naturels tels que le miel, le sirop d’érable ou le sirop d’agave pour un goût plus douceâtre.

Ajoutez des fruits secs (dattes hachées, raisins ou figues), des fruits frais (bananes, fraises ou framboises) et des noisettes aromatiques (noix de cocos ou amandes) pour un porridge qui croque joyeusement sous la dent. Riche et consistant, il apporte force et vitalité, et évite même le grignotage avant midi.

Produits bios en vrac

«Prenez un sachet en papier 100% biodégradable, servez-vous de la sélection des aliments biologiques, pesez-les et posez l’étiquette». Les nouveaux rayons ONVERPAAKT dans les supermarchés Cactus (Howald, Merl, Bereldange, La Belle Étoile, Bascharage, Bettembourg Schéleck, Mersch et Redange) représentent moins de déchets d’emballages et de gaspillage. Actuellement étant composés d’un assortiment de 35 produits différents, les nouveaux aliments, certifiés biologiques sans pesticides et additifs, permettent au consommateur d’acheter la quantité qu’il souhaite. Fruits secs, mélanges de fruits secs, céréales, graines, mueslis, thés et café en grains Bruno Bio Fairtrade (torréfié à Windhof) vous attendent pour bien commencer la journée tout en respectant l’environnement et la nature.

La recette de la semaine

Salade de couscous – healthy et végétarien