Et si on mangeait sainement?

Si aujourd'hui les falafels sont consommés un peu partout dans le monde, c'est à la base un plat qui trouve son origine dans le Proche-Orient. Qu'ils soient mangés sous forme de boulettes frites ou cuites au four, les ingrédients principaux restent toujours les mêmes: des pois chiches et des fèves ainsi que diverses épices. Pour des falafels réussis, trempez les pois chiches dans de l'eau la veille de la préparation, en prenant soin de bien les sécher par après, sinon, vos falafels risquent de s'effriter lors de la cuisson. Par la suite, il vous suffit de mixer tous les ingrédients afin d'obtenir une masse ni trop fluide ni trop épaisse. Placez le mélange au frais pendant une heure, puis formez des petites boulettes. Il ne vous reste plus qu'à les cuire.

Let’s talk «food» another way!



Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.



Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog



Rédaction et photos: createam s.a. Sur son blog, l’ambition Cactus c’est de parler «FOOD» autrement. Découvrez des produits originaux, de nouvelles recettes, apprenez comment préserver les ressources de notre planète et appréciez la production derrière les coulisses du grand distributeur Cactus.Animations, sous la forme de vidéos tutorielles, web séries, ainsi que préparations et dégustations vous sont présentées sur le blog www.mycactus.lu

Souvent, les falafels se mangent accompagnés de sauce tahina, une sauce à base de crème de sésame ou d'une sauce au yaourt. Et pour les amateurs de sandwichs, garnissez-les de falafels et de crudités au choix tels les choux et les oignons. Pour varier les plaisirs, n'hésitez pas non plus à échanger le sandwich traditionnel contre un pain pita ou un wrap.

«Convenience food»

La popularité des falafels qui s'est développée récemment est surtout liée à deux facteurs. D'un côté, l'intérêt grandissant au cours des dernières années pour la cuisine végétarienne, d'un autre côté, l'accélération de nos modes de vie. En effet, de plus en plus de gens mangent sur le pouce le temps de midi et ne prennent plus le temps de s'asseoir dans un restaurant ou une cantine. Grâce à leur format pratique qui les rend faciles à emporter, les falafels sont devenus une forme courante de «convenience food».

Si vous n'avez pas le temps de les préparer vous-même ou que vous avez des invités surprises, Alnatura vous propose une belle alternative: des mini-falafels congelés. Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Il vous suffit de les cuire au four ou à la poêle et le tour est joué. À découvrir dans les supermarchés Cactus.

Vinaigre balsamique, l'or noir d'Italie Le vinaigre balsamique désigne une variété de vinaigre traditionnel de la cuisine italienne, à base de moût de raisin cuit traditionnellement à température élevée et maturé en batterie de fût. Il peut être affiné de deux mois à plusieurs années, le temps d'affinage ayant une incidence sur le goût. Plus jeune, il est frais et plus acidulé, alors qu'il a un goût plus rond et doux après un affinage plus long. Il accompagne tout aussi bien des plats salés que des mets sucrés: il est idéal pour assaisonner vos vinaigrettes, rehausser des salades de tomates-mozzarella, accompagner vos salades de fruits frais ou mariner vos viandes. Découvrez une grande sélection de vinaigres balsamiques dans vos supermarchés Cactus.

Recette de la semaine

Brochette de thon rouge, sauce moutarde et épices