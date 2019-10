Tendance végétalienne

D'origine chinoise, le tofu est la star de la cuisine végétalienne. Fabriqué à partir du lait de soja caillé, le tofu est considéré comme une alternative idéale à l'alimentation animale. Très apprécié par les personnes allergiques ou sensibles au lactose ainsi que par les végétariens, il est un substitut efficace à la viande et au poisson. Contenant tous les acides aminés essentiels au bon fonctionnement du corps humain, les protéines végétales provenant du soja remplacent adéquatement celles d'origines animales.

Contrairement à la viande, le tofu est naturellement dépourvu de cholestérol et apporte même des acides gras insaturés. Ce sont ces derniers qui aident à réguler le mauvais taux du cholestérol. Non seulement il est faible en calories mais également un excellent allié santé et minceur.

Tofu ferme ou soyeux

Généralement, il faut faire la distinction entre le tofu ferme et le tofu soyeux. D'une forme rectangulaire et compacte, le tofu ferme s'accommode de mille et une façons: poêlé, frit, mijoté, mélangé dans une soupe ou bien dans une salade. Étant donné son goût assez neutre, il est conseillé de le laisser mariner quelques heures avant sa cuisson, par exemple dans de la sauce soja, du piment, des épices ou du jus de citron.

Contrairement au tofu ferme, le tofu soyeux a une texture plus lisse et plus fondante. Il se prête à de nombreuses variations de recettes: pour la préparation des sauces et des desserts, dans des smoothies ou dans une quiche. Crémeux et léger, il peut être une excellente alternative aux œufs, au beurre, au yaourt ou au fromage frais.

Désormais, la marque «Alnatura» vous propose chez Cactus une gamme de tofu à la fois végane et biologique. Sous la devise «Sinnvoll für Mensch und Erde», le groupe agroalimentaire allemand, qui a été créé en 1984, s'engage pour le développement durable et pour la traçabilité de ses matières premières tout en respectant l'environnement.

Du chocolat bio pour protéger la planète Nous sommes tous d'accord, le chocolat est une gourmandise dont nous ne voulons pas nous priver. Équitable, biologique et issu d'une production climatiquement neutre, «Die Gute Bio-Schokolade» est un chocolat durable qui a été développé par Alnatura, en coopération avec l'initiative estudiantine «Plant-for-the-Planet». Cette dernière s'est donné comme mission de planter un arbre pour trois tablettes de chocolat vendues. 33 cents par unité vendue sont reversés à l'organisation non gouvernementale «Plant-for-the-Planet», afin de financer la plantation d'un arbre. Ainsi, plus de 500 000 arbres ont déjà pu être plantés depuis le lancement de l'initiative grâce à la vente de «Die Gute Bio-Schokolade». Soutenez la bonne cause en savourant ce délicieux chocolat!

