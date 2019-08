Tout ce que vous devez savoir autour de l'eau!

Nous sommes tous d'accord, boire de l'eau est essentiel et indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Seule question qui se pose: quelle est la meilleure eau à choisir pour nos besoins quotidiens? La sélection d'eau est innombrable et vous n'avez que l'embarras du choix. Si vous optez pour les eaux en bouteille, vous pouvez choisir entre l'eau de source et l'eau minérale. Mais quelles sont les différences entre ces deux eaux? Comment sont-elles produites et quelles sont les propriétés qui les rendent uniques?

Chaque eau a une composition caractéristique qui lui confère une identité et une saveur unique. Pour commencer, on constate que l'eau de source et l'eau minérale ont toutes les deux la même origine: elles proviennent des nappes d'eaux souterraines profondes. Protégées de toute pollution d'origine humaine, elles sont naturellement pures et ne subissent aucun traitement de désinfection.

Mais tandis que l'eau minérale provient uniquement d'une seule source, l'eau de source peut être issue de différentes sources. D'ailleurs, les deux eaux ont des compositions minérales complètement différentes. L'eau de source n'est pas définie par une composition minérale constante, car sa teneur en minéraux (calcium, sodium ou magnésium) et en oligo-éléments (fer, zinc ou bien fluor) peut varier. Par contraste, l'eau minérale se caractérise par sa composition stable en minéraux et en oligo-éléments et est la seule eau à avoir des vertus favorables à la santé. Mais attention: lorsque l'eau minérale contient plus de 1,5 mg de fluor par litre, elle est déconseillée aux jeunes enfants.

Soit minérale, soit de source, l'eau est avant tout un réel plaisir pour se rafraîchir! Pour faire le meilleur choix, variez entre les eaux pour vous assurer l'équilibre de leurs différents atouts nutritifs! Astuce: n'hésitez pas à aromatiser votre eau avec des feuilles de menthe ou du citron pour un goût encore plus rafraîchissant.

Pour une consommation plus durable DRINK SHOP Cactus Face au défi du recyclage des bouteilles en plastique, le retour aux bouteilles consignées en verre est une nouvelle habitude pour beaucoup d'entre nous. Considéré comme le contenant alimentaire le plus sûr, le verre est un matériau 100% neutre dont aucune migration de substance n'est possible vers l'aliment qu'il contient. La consigne est une valeur d'échange que vous récupérerez lorsque vous remettrez les bouteilles. En reprenant le même casier en échange du casier et des bouteilles vides, vous ne payez plus que le prix net de vos produits. C'est le principe d'une économie circulaire, car une fois l'argent investi dans le coût de la consigne, la bouteille en verre sera à nouveau remplie, consommée, nettoyée et une nouvelle fois remplie par le fournisseur.

