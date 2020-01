Dräikinneksdag!

Le 6 janvier, nous fêtons l’Épiphanie au Luxembourg! Mais savez-vous quelle est l’origine de cette fête traditionnelle que nous célébrons chaque année? Par définition, le mot Épiphanie vient du grec «epiphaneia» qui signifie apparition ou manifestation.

En fait, l'Épiphanie est une fête chrétienne qui marque l'arrivée des trois rois mages Balthazar, Melchior et Gaspard, auprès de l'enfant Jésus, à Bethléem. Les trois rois représentent les trois continents que l’on connaît à cette époque: l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Guidés par le scintillement de l’étoile de Bethléem, ils étaient venus pour offrir des cadeaux à Jésus lors de sa naissance: de l’or, de l’encens et de la myrrhe, symboles de la royauté, de la divinité et de l’humanité. De plus, l’Épiphanie représente le retour de la lumière après les longues nuits d’hiver. À l’occasion de la fête des trois rois mages, plusieurs coutumes populaires sont liées à la fête dont celle de «tirer le roi».

Roi ou reine d'un jour

Au Luxembourg, il est coutume de partager la galette des rois avec ses proches. Ainsi chaque année à la même époque, les galettes des rois font leur retour pour clôturer la période des fêtes de fin d’année. Croustillante et savoureuse, la galette se compose traditionnellement d’une pâte feuilletée dorée, fourrée de frangipane, dans laquelle se cache une fève. La personne qui découvre la fève dans son morceau reçoit la couronne et devient le roi ou la reine du jour.

À cette occasion, Cactus vous propose une savoureuse sélection de trois galettes des rois dans lesquelles se cachent une figurine «emoji»: frangipane, pommes et chocolat noisettes. Façonnées avec un savoir-faire sans pareil, elles sont fabriquées fraîchement et artisanalement dans les ateliers de production du groupe à Windhof. La galette séduit les petits et grands gourmets par son goût, sa légèreté et son croustillant. À découvrir désormais dans tous les supermarchés Cactus.

