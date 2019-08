La tomate Fairtrade: savoureuse et équitable

Découverte au 16e siècle en Amérique du Sud, la tomate a depuis toujours représenté une véritable révolution dans l’histoire de l’alimentation et dans nos assiettes. Disponible tout au long de l’année sur les étals de nos marchés, elle est devenue l’ingrédient incontournable de la gastronomie. Elle se déguste à merveille nature, mais sait aussi s’accommoder à un grand nombre de préparations aussi bien crue que cuite: tomates farcies, sauce tomate, soupe ou bien salade de tomates.

Mais même si elle se consomme comme légume, la tomate est du point de vue botanique un fruit. Elle existe en multiples variétés qui se distinguent par leur forme, leur goût, leur texture et leur couleur. Riche au niveau nutritionnel (fibres, vitamines et minéraux), elle a de multiples atouts bien-être essentiels au bon fonctionnement de notre organisme et précieux pour la ligne (15 kcal/100 gr).

Les producteurs soutenus

On est tous d’accord pour dire que la tomate est un mets délicieux et sain, mais saviez-vous qu’elle peut aussi être issue du commerce équitable? La tomate Fairtrade est non seulement reconnue pour son goût, mais aussi pour à son engagement pour le commerce équitable. Le label Fairtrade renforce la position des petits producteurs sur le marché mondial au niveau social, écologique et économique. Garantissant les droits des producteurs et travailleurs désavantagés et marginalisés, le commerce équitable vise une stratégie de lutte contre la pauvreté et contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et de vie.

De plus, le label soutient les producteurs de tomates dans la lutte contre le changement climatique. Sans OGM, les tomates sont cultivées à travers de meilleures pratiques de l’agriculture biologique et dans le respect de l’environnement et de la nature. Si vous désirez contribuer à un monde plus juste et équitable, alors n’hésitez pas à déguster les tomates certifiées Fairtrade.

Cactus et son engagement équitable L’engagement de Cactus en faveur du commerce équitable ne date pas d’hier. La collaboration entre Fairtrade Lëtzebuerg et le groupe remonte à l’année 1993, lorsque Cactus a intégré le café Fairtrade dans son assortiment. Depuis 2008, le café Bruno Bio Fairtrade est le seul café servi dans les restaurants, bars, cantines et bureaux du groupe. En 1999, l’enseigne a renforcé son engagement avec l’introduction de la banane, en tant que premier fruit frais Fairtrade, sur le marché luxembourgeois. Le commerce équitable fait partie des valeurs essentielles de Cactus. Aujourd’hui, plus d’une centaine de références alimentaires, textiles ou florales issues du commerce équitable figurent dans l’assortiment de leurs supermarchés. Soucieux du futur, Cactus s’engage constamment à respecter tous les êtres humains et est conscient de sa responsabilité sociale.

Muffins à la roquette avec feta et olives