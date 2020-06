Mon petit jardin aromatique!

Elles embellissent et embaument vos intérieurs, tout en rajoutant du peps à vos plats préférés: les plantes aromatiques. Plats cuisinés, salades, fromages frais, bouillons et même desserts, les plantes aromatiques peuvent être utilisées de différentes façons dans nos cuisines! Et n’oubliez pas qu’elles font jolies dans vos assiettes! Pour pouvoir pleinement profiter de vos plantes aromatiques, voici quelques conseils. De manière générale, elles ont besoin d’une quantité importante de lumière pour pouvoir s’épanouir. Idéalement, elles se trouvent donc sur un rebord de fenêtre (ou une étagère) orienté sud, tout en veillant de ne pas les exposer directement aux rayons de soleil.

Rédaction et photos: createam s.a.

Qu’en est-il de l’arrosage? Au printemps, il est recommandé de les arroser tous les deux jours. En été et lors de période de forte chaleur, pensez à les arroser quotidiennement. Lors de basses températures, l’arrosage peut s’espacer de quelques jours. Le plus important: faites attention à ce que vous voyez et observez vos plantes. La terre doit toujours être humide, si elle commence à avoir une surface sèche, il est temps de donner un coup d’eau. Évitez cependant d’humidifier directement les feuilles. Procédez à un arrosage de la terre ou déposez le pot sur une soucoupe remplie d’eau pendant quelques minutes.

Bien qu’elle puisse sembler facile, la cueillette est une étape délicate et il faut suivre quelques règles élémentaires pour ne pas abîmer les plantes. Cueillez-les avant l’apparition des fleurs et ne touchez surtout pas aux tiges. Concentrez-vous sur les feuilles les plus développées, qui se trouvent généralement au-dessus, et retirez les feuilles fanées ainsi que les tiges en mauvaise santé. Si toutes ces petites explications vous ont donné envie, retrouvez une grande variété de plantes aromatiques bios dans vos supermarchés Cactus: basilic, ciboulette, persil frisé, coriandre, menthe, romarin, thym, ail des ours et oseille rouge.

