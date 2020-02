Mi photo, mi dessin: le «Toon me challenge»

L'illustrateur René Cordova a posté le 7 janvier 2020, sur Instagram, un selfie de lui composé à moitié de photo et de l'autre d'illustration de type cartoon. Il a mis au défi les artistes de réaliser leur propre selfie artistique en lançant le #toonmechallenge. Bien que de nouvelles modes et mouvements apparaissent, cette tendance continue d'influencer un panel d'internautes de tous horizons. Un challenge viral qui donne lieu à des résultats originaux et variés.

(su/L'essentiel)