Première trans noire choisie par Victoria’s Secret

Très active sur TikTok, Emira D’Spain est désormais la première femme transgenre noire engagée en tant que modèle par Victoria’s Secret. La belle de 25 ans a annoncé la nouvelle sur Instagram en se disant «honorée» par une telle opportunité professionnelle. «Je veux donner de la force et encourager les jeunes transgenres, hommes ou femmes, dans le monde entier pour leur montrer que l’industrie de la mode et de la beauté est en train de changer. Et encore plus si vous êtes une personne de couleur, a-t-elle confié à Page Six. Je suis si reconnaissante de pouvoir travailler avec Victoria’s Secret et j’espère tracer un chemin pour d’autres après moi.»

Notons qu’en 2019, le mannequin brésilien Valentina Sampiano avait aussi marqué l’histoire en devenant la première femme transgenre en contrat avec la marque de lingerie américaine.

(L'essentiel/lja)