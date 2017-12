Le champagne bio se développe peu à peu

«En bio, on prend les risques et on les assume»: de plus en plus de vignerons tournent le dos aux produits phytosanitaires, désireux d'élaborer des champagnes bio révélateurs de la typicité du terroir, un mouvement marginal puisque moins de 2% du vignoble de l'appellation est labellisé biologique. La progression des surfaces au label AB a bondi de 14% entre 2015 et 2017, et 176 hectares sont en conversion cette année, mais la viticulture biologique ne couvre que 1,9% des surfaces de la Champagne sur les 34 000 hectares que compte l'appellation, selon les chiffres de l'Agence Bio.

Certes, produire bio ne s'improvise pas: «Si on veut faire ça pour mettre un beau logo sur une étiquette, on va vite déchanter», met en garde Pascal Doquet, vigneron dans la Côte des Blancs et président de l'association des champagnes biologiques créée en 1998. Lui a dû attendre «six ans entre le début de la conversion et la commercialisation des premières bouteilles» certifiées. Cette gageure s'explique par les trois années incompressibles de la conversion, couplée à la durée de vieillissement du champagne plus longue que celle des vins tranquilles.

Les grandes maisons réticentes

Sans oublier la variable climatique qui peut impacter la récolte. La Champagne étant «très marquée par les flux océaniques», le vignoble est exposé à un risque de pourriture lié à l'humidité, explique Pascal Doquet. Le retour au sol, premier amendement du vigneron bio aux techniques moins invasives, laissant les racines de la plante s'infuser dans la terre, présage d'un vin de caractère... Cette mutation a engendré des «vins libérés».

Depuis une quinzaine d'années, la Champagne a réduit de 15% son empreinte carbone et a divisé par deux le recours aux engrais azotés et aux produits phytosanitaires, précise le Comité Champagne... qui refuse de prendre ouvertement partie pour le bio, ménageant les sensibilités de chacun. Pour inciter l'interprofession à réduire son impact environnemental, il a lancé en 2014 sa certification «viticulture durable». Si les vignerons se mettent doucement au bio, la plupart des grandes marques semblent nettement moins pressées. Pour ces maisons gourmandes en hectares, le défi réside dans leur capacité à réussir une transition à grande échelle, en acceptant que «certaines années on puisse perdre 10, 20, 30% de la récolte», selon un spécialiste.

(L'essentiel/AFP)