Comment obtenir un logement frais sans clim?

La température augmente et les vagues de chaleur sont à la fois plus longues et plus intenses. Dans les villes, les températures sont plus élevées car il y a moins de végétation et davantage de béton qu'à la campagne. Le corps humain réagit très sensiblement aux changements et la plupart des gens ne peuvent s'endormir calmement que dans des conditions environnantes ordinaires.

De plus en plus de bâtiments sont équipés de climatiseurs qui régulent la température et l'humidité. Cependant, la consommation d'énergie des systèmes de climatisation est énorme. Grâce à des astuces simples, les maisons et les appartements peuvent être refroidis sans air conditionné.

Protection contre le soleil

Une protection solaire extérieure est l'un des moyens les plus efficaces pour garder les bâtiments frais en été. Abaissez les stores avant que les premiers rayons du soleil n'entrent dans le bâtiment. On l'oublie souvent car la chaleur ne dérange pas avant midi, mais quand il fait déjà chaud à l’intérieur, il est généralement trop tard pour que la température redescende à un niveau agréable. Pensez à remplacer les stores défectueux ou insuffisants.

Apport d’air frais

La ventilation est essentielle pour avoir une bonne température et une bonne qualité d'air. En été, la meilleure façon de faire entrer l'air frais dans les chambres est de les aérer tard le soir ou tôt le matin. La méthode la plus efficace est de faire des courants d’air en ouvrant des fenêtres opposées. 20-25 minutes sont idéales pour un renouvellement d’air complet en été. Après avoir aéré, il faut refermer complètement les fenêtres, afin que l'air chaud ne puisse pas entrer dans la maison pendant la journée.

Isolation

L'isolation des bâtiments joue également un rôle important pour avoir des températures intérieures agréables. Une maison bien isolée permet de réduire non seulement les coûts de chauffage en hiver, mais protège aussi de la chaleur en été. De plus, les bâtiments avec une façade claire sont moins chauds que ceux avec des murs extérieurs sombres. Une façade verte est encore meilleure, car les plantes dégagent de la fraîcheur lors de l'évaporation. Avec ces astuces, il devrait être possible de maintenir la température à 2-3°C de moins à l’intérieur qu’à l’extérieur.

(L'essentiel/Stephanie Sigrist)