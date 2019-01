Un maillot produit à partir de déchets des océans

La marque de sportswear Adidas et la Ligue nationale de Hockey d'Amérique du Nord dévoilent leur tout nouveau projet commun: l'Adizero authentic pro x parley, un maillot de hockey éthique, réalisé à partir de déchets plastiques issus des océans. Créé en collaboration avec l'organisme Parley Ocean Plastic, le nouveau jersey est composé de débris recyclés. Ce maillot durable et non polluant «est conçu pour être un symbole du changement dans le mouvement de protection des océans», indique le communiqué d'Adidas.

«En tant que marque de sport créateur, nous créons des produits adaptés à un athlète, à son sport, à sa vie et à son monde et nous sommes ravis de vous présenter l'édition spéciale des maillots Adidas ADIZERO Authentic Pro x Parley», a déclaré Dan Near, directeur principal d'adidas Hockey.

La nouvelle tenue sera portée par les meilleurs joueurs de la ligue nord-américaine de hockey à la fin du mois, à l'occasion du All-Star week-end qui aura lieu les 25 et 26 janvier prochains, à San Jose en Californie. Inspirés par les couleurs du sport, le blanc et le noir, les maillots arboreront pour la première fois le blason de chaque équipe. Le logo Parley sera quant à lui situé à l'arrière du col. Pour les fans de hockey, le jersey sera disponible sur les sites américain et canadien d'Adidas, sur ceux de la LNH et dans les boutiques des équipes de la Ligue nationale de hockey au prix de 200 dollars (173,5 euros).

(L'essentiel/afp)