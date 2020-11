Fan d'Astérix et du village qui «résiste à l'empire»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a révélé mercredi qu'il adorait le héros de bande dessinée Astérix et son village gaulois qui «résiste à l'empire» romain, en saluant la campagne du footballeur Marcus Rashford pour encourager la lecture.

«Bravo Marcus pour cette fantastique initiative», a déclaré Boris Johnson dans un message publié par le tabloïd The Sun. Le Premier ministre a dit avoir «tout lu» enfant et «adoré Charlie et la chocolaterie, Tintin et surtout Astérix - la potion magique, dévorer des sangliers entiers et le petit village anti-romain qui résiste à l'empire».

La BD créée par René Goscinny et Albert Uderzo met en scène deux héros moustachus, Astérix et Obélix, habitant «un village d'irréductibles Gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur». Les déclarations de Boris Johnson risquent de faire sourire, en plein sprint final des négociations avec l'Union européenne sur leur relation post-Brexit. Fervent défenseur de la sortie de l'UE, survenue en janvier dernier, Boris Johnson a maintes fois répété son désir que le Royaume-Uni «reprenne le contrôle de nos lois, de nos frontières et de notre argent».

(L'essentiel/afp)