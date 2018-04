Les super-​​héros débarquent à Dubaï

Costumes de super-héros, créatures fantastiques et jeux en tout genre: bienvenue à la septième édition Comic-Con Moyen-Orient, qui s'est ouverte jeudi à Dubaï. Quelque 70 000 adeptes de bandes-dessinées, de jeux vidéos, de pop-art et de séries télévisées sont attendus jusqu'à samedi, selon les organisateurs.

Parmi les têtes d'affiche cette année figurent Kristian Nairn - qui interprète Hodor dans la série américaine Game of Thrones -, Ezra Miller (alias le super-héros The Flash) et Jenna Coleman de Doctor Who. Pour l'occasion, Saad Ibrahim et ses deux jeunes fils se sont déguisés de la tête aux pieds en personnages de Star Wars: le père vêtu du costume d'Anakin Skywalker, et ses deux garçons en Dark Vador et Kylo Ren. «Nous avons accompagné les enfants pour passer un bon moment», a-t-il confié, ajoutant que sa famille participait à l'événement chaque année. «C'est très amusant, et ils ont la chance de rencontrer leurs super-héros».

«Vaste marché inexploité»

DC Comics et Marvel Cinematic Universe, les deux géants du secteur, jouissent d'une grande popularité au Moyen-Orient qui compte également de nombreux fans de films d'animation japonais. Selon les spécialistes de l'industrie, le marché promet même de se développer. «Le Moyen-Orient est un vaste marché inexploité», assure Suzy Pallet, du groupe d'information Informa, qui organise l'édition Moyen-Orient du Comic-Con. «D'un point de vue historique, ils ont été éduqués à l'animation et aux bandes dessinées, ce qui a fait naître cette passion», a-t-elle déclaré à l'AFP. Parmi les visiteurs en ce jour d'ouverture, des Émiratis mais aussi des expatriés de nombreux pays vivant à Dubaï.

«C'est la première fois que je participe», a affirmé Sanaa, un Indien portant une perruque rose vif. «C'est incroyable. Les gens se rencontrent et découvrent de nouvelles bandes dessinées. De nos jours, les enfants ne savent rien de la bande dessinée». Fondé en 1970 sous le nom de Golden State Comic Book Convention, le Comic-Con de San Diego (Californie) s'est imposé comme la grand-messe mondiale de la bande dessinée.

Les salons de ce type, à l'origine centrés sur les comics (BD de super-héros), sont légion aux États-Unis et ont fait des petits à l'étranger. En 2017, le royaume ultraconservateur d'Arabie saoudite a même accueilli son premier Comic-Con.