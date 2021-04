«J'adore cuisiner et j'ai des enfants gourmands». Rizellaine, alias Riza, une habitante de Belvaux, réalise très régulièrement des gâteaux. L’une de ses réalisations, un gâteau aux M&M’s, lui a valu de remporter le concours We Cook organisé par L’essentiel. «J’ai été surprise, car je savais qu’il y aurait de nombreuses candidatures. En plus, je ne gagne jamais rien», rit la lauréate. Le jury a bien été convaincu par la pâtisserie: «Elle a retenu notre attention par sa créativité».

«J’ai commencé par des quatre-quarts, des marbrés. Puis en augmentant la pratique, j’ai tenté des choses de plus en plus difficiles», explique la pâtissière en herbe, qui réalise surtout des desserts, mais pas seulement. À chaque fois, elle part de recettes puis les améliore à sa manière, comme ce fut le cas pour le gâteau aux M&M’s. «Souvent, j’utilise moins de sucre et de matière grasse que ce qui est indiqué», reprend Riza, qui suit la tendance d’une nourriture plus saine: «Je fais aussi des gâteaux diététiques, à base de farine de soja, par exemple».

Même en famille, avec ses enfants de onze et dix ans, il n’est pas possible de manger tous les gâteaux qu’elle prépare. «J’en distribue aux amis ou à la famille», explique Riza, qui n’en vend pas. Mais celle qui travaille à la caisse dans une cantine aimerait passer de l’autre côté des fourneaux, pour vivre de sa passion. Elle a posé sa candidature pour une formation à l’automne. Au vu des photos des ouvrages, nul doute que le potentiel est bien présent!

(Joseph Gaulier/L'essentiel)