Les chansons de Noël à écouter absolument

On a tous au moins un air de Noël en tête que ce soit celui de Mariah Carey «All I Want for Christmas Is You» ou encore «Jingle Bells». Que vous ayez envie de nouveautés ou d’éternels classiques, voici une sélection.

Pour de la fraîcheur

Elton John et Ed Sheeran ont formé un duo avec «Merry Christmas» pour la bonne cause. Les bénéfices seront reversés à la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation et à LAElton John AIDS Foundation. Les deux artistes ne s’attendaient pas à cartonner aussi vite pour dire que le clip est sorti vendredi dernier.

What?! ‘Merry Christmas’ is the @BigTop40 #1 and ‘Cold Heart’ is #2!



This has been a crazy year and having my third Big Top 40 number 1 single of 2021 with one of my most special friends is the perfect way to round it off! pic.twitter.com/8hfCBFrXeQ