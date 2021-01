Les voitures vertes arrivent en force

Prairies luxuriantes, flore abondante et vastes forêts: le vert est synonyme de nature, d’espoir et de bien-être, autant de choses dont on a bien besoin en période de coronavirus. C’est pourquoi le vert est également l’une des couleurs tendance de 2021. L’année dernière déjà, les motifs verts tels que les feuilles de palmier et l’herbe marine avaient fait un retour en force dans les milieux de la mode et de la décoration intérieure.

Le fait que tous ces motifs rappellent les vacances – qui nous manquent terriblement à tous – n’est sans doute pas le fruit du hasard. La tendance est au vert et les constructeurs automobiles ont bien l’intention de suivre le courant avec leurs teintes de carrosserie.

Le vert pomme d’Audi

Avec ses véhicules électriques, le constructeur d’Ingolstadt ne fait pas que surfer sur la vague verte. Avec le nouveau Q2, lancé sur le marché fin 2020, Audi est arrivé, par la même occasion, avec sa nouvelle couleur vert pomme métallisée.

Le vert «métallique île de Man» de BMW

Au printemps 2021, le constructeur automobile bavarois BMW lancera sa nouvelle BMW M3 dans la course et en parallèle, un nouveau ton de vert. La couleur du puissant monstre porte le nom de «Isle of Man Green Metallic» («vert métallique île de Man») et ne manquera pas d’apporter une touche de couleur sur l’un ou l’autre parking au Luxembourg.

Le vert furax de Ford

Cette année, Ford lâche dans la nature son PUMA ST dans un «furious green» pétant. La petite citadine n’a assurément rien de féroce, mais se révèle, en revanche, hautement véloce. 200 ch sommeillent sous le capot vert criard.

Le vert de Pangée de Land Rover

2021 est l’année des véhicules électriques et hybrides. Les carrosseries vertes sont donc tout à fait dans l’air du temps. C’est manifestement aussi ce qu’a pensé Land Rover en faisant prendre le vert à sa nouvelle version hybride rechargeable du Defender couleur «Pangea Green» («vert de Pangée») avant de reprendre de l’énergie aux bornes de chargement de ce monde.

Le vert matcha d’Opel

La Rainette est de retour. En 1924, Opel avait déjà déclenché une espèce de première onde verte. L’Opel 4/12 ch, comme s’appelait la rainette de son vrai nom, était la première voiture allemande construite sur une ligne d’assemblage avec un bon rapport qualité-prix. Le véhicule n’était disponible qu’en vert. Un siècle plus tard, cette couleur est également censée porter chance à la nouvelle Opel Mokka vert matcha.

Le doux vert de Peugeot

Les Français aiment la douceur, du moins quand il s’agit de la couleur de carrosserie «Smooth Green». Depuis 2020, Peugeot propose dans sa gamme de couleurs ce ton vert pastel qui rappelle la glace à la pistache, pour la petite citadine 108.

Le vert mamba de Porsche

La marque de voitures sportives de Zuffenhausen s’inspire du monde animal pour le choix de ses couleurs. Le vert mamba métallisé est le ton qui, associé au relooking du modèle électrique de la Taycan S, fera assurément son petit effet. Pour le deuxième ton de vert proposé par Porsche du nom de «Python Green» («vert python»), la marque s’est également inspirée d’un serpent.

Le vert camouflage de Seat

Le Seat Ateca sortira prochainement de la chaîne de montage avec un tout nouveau look et dans un chic habit de vert camouflage métallisé.

Le gris arctique métallisé de Skoda

On peut se poser la question de savoir comment le SUV électrique de couleur «Arctic Silver Metallic» («gris arctique métallisé») a fait pour se retrouver dans cette liste. Les avis divergent sur la couleur, les uns y voyant un ton de gris, les autres – dont la rédactrice – plutôt un doux ton de vert. Et vous, qu’en pensez-vous? Ce véhicule électrique qui sortira sur le marché au courant de l’année, est-il vert ou gris?

(L'essentiel/Isabelle Riederer)