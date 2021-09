On a testé l’iPhone 13 sous toutes ses coutures

Jusqu’ici, pour tirer profit des meilleures technologies de l’iPhone, il fallait opter pour le plus grand et le plus cher des modèles, le Pro Max. Ce n’est plus le cas avec la nouvelle gamme commercialisée depuis vendredi dernier. Choisir entre le 13 Pro ou le 13 Pro Max ne fait plus de différence, si ce n’est une taille d’écran (6,1 ou 6,7 pouces), un poids et une autonomie différents.

Prix (Apple):



iPhone 13 mini: à partir de 782,26 euros



iPhone 13 : à partir de 878,95 euros



iPhone 13 Pro: de 1120,68 euross



iPhone Pro max: à partir de 1217,39 euros On aime:



Le design toujours aussi raffiné



La puissance de la puce A15 Bionic



Écran 120 Hz sur les modèles Pro



Le mode macro sur les modèles Pro



Autonomie de la batterie



Davantage de stockage pour le même prix (jusqu’à 1 To sur les modèles Pro)



On aime moins:



Le port Lightning à la place du standard USB-C



Prix des modèles Pro et des accessoires



Mode cinématique encore jeune

Qu’est-ce qui les différencie de leurs petits frères 13 mini et 13, tous deux identiques en termes de technologies embarquées, ainsi que de leurs prédécesseurs? Place au comparatif à l’aide d’un iPhone 13 et d’un iPhone 13 Pro Max, dans la nouvelle couleur bleu alpin, en test depuis une semaine.

Design

À première vue, rien ne distingue la gamme d’iPhone 13 de celle de l’iPhone 12. Toujours aussi élégant, le design est identique. Mais à y regarder de plus près, les iPhone 13 sont légèrement plus épais et plus lourds. Leur batterie est plus grande et augmente leur autonomie de 1,5 à 2,5 heures supplémentaires selon le modèle. Apple a aussi réduit de 20% la largeur de l’encoche sur la partie supérieure de l’écran. À l’arrière, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 sont aussi reconnaissables à la disposition en diagonale des deux capteurs photo. Ils étaient alignés sur l’iPhone 12.

Capteurs photo

Parlons du bloc photo justement. Il a été totalement retravaillé. Il est désormais le même sur le 13 Pro et le 13 Pro Max. D’ailleurs, en passant, à cause de son nouveau format, il est impossible de recycler une ancienne coque d’iPhone 12. Sur les modèles 13 Pro, il se compose toujours de trois capteurs de 12 Mpx mais plus grands et plus lumineux: téléobjectif (ouverture f/2.8) avec zoom optique 3x (contre 2x auparavant), grand angle (f/1,5, contre f/1,6 sur iPhone 13) et ultra grand angle (f/1,8 contre f/2.4 sur iPhone 13). De plus, le mode nuit est désormais pris en charge par tous les appareils photo.

En comparaison avec un iPhone 12 Pro Max, le 13 Pro Max est plus rapide pour capturer des prises de vue en basse luminosité. Et au niveau de la qualité, que ce soit en basse luminosité ou dans de bonnes conditions de lumière, les nouveaux appareils font mieux qu’auparavant, même si ce n’est souvent pas flagrant. On apprécie toujours cette capacité à bien maîtriser l’exposition, la balance des blancs et à restituer des couleurs fidèles. Les images n’excèdent pas dans la saturation, comme le font certains concurrents. Ce n’est pas pour rien qu’avec un score de 137 points, le site DxOMark place les iPhone 13 Pro sur la 4e place de son classement, derrière les Huawei P50, Xiaomi Mi 11 Ultra et Huawei Mate 40 Pro+.

L’iPhone 13 inaugure aussi l’arrivée de plusieurs styles photographiques. Ces réglages prédéfinis et personnalisables permettent de shooter avec le rendu souhaité: standard, froid, chaud, vif et contraste intense.

Video

En vidéo, on remarque aussi une meilleure maîtrise du HDR, à savoir des images plus lumineuses et contrastées, sur les nouveaux modèles. L’iPhone 13 Pro occupe d’ailleurs la première place dans le sous-classement vidéo de DxOMark.

Autre nouveauté, dotés de la nouvelle puce A15 Bionic, l’une des plus puissantes du marché, tous les modèles d’iPhone 13 proposent un nouveau mode cinématique dans l’app Appareil photo. C’est en résumé le mode Portrait adapté à la vidéo. Il permet de créer des prises de vue cinématographiques avec un système de mise au point qui simule un effet de profondeur de champ. Ainsi lorsque le sujet principal tourne la tête vers une autre personne en arrière-plan, la mise au point se fait automatiquement sur celle-ci. Cela fonctionne aussi avec les objets et il est même possible d’éditer la vidéo après-coup si le résultat n’est pas parfait. Vendu comme la possibilité de se balader avec «Hollywood dans la poche», le nouveau système souffre pourtant d’erreurs de jeunesse. Les détourages ne sont pas parfaits et ce mode ne fonctionne qu’en Full HD, pas en 4K.

Sur la liste des doléances, on signale une nouvelle fois l’absence de port USB-C. Apple s’obstine à proposer son port maison Lightning que l’UE tente d’enterrer.

L'écran

On l’attendait et elle débarque enfin sur iPhone, du moins sur les deux nouveaux modèles Pro: la technologie ProMotion, déjà présente sur les iPad Pro, propose un taux de rafraîchissement adaptatif de l’écran qui oscille entre 10 et 120 Hz (contre les 60 Hz fixes sur l’iPhone 13, 13 mini et les anciens iPhone).

Concrètement, cela veut dire une navigation, des animations et des sessions de jeux plus fluides, bien que les apps tierces n’aient pas encore accès complètement à cette technologie. L’appareil n’active le taux de rafraîchissement élevé que lorsque il est nécessaire pour économiser de l’énergie. Avec cette technologie, Apple ne fait que rattraper son retard sur la concurrence Android.

L’écran est aussi plus lumineux sur les modèles 13 Pro et 13 Pro Max (1000 nits, contre 800 nits en mode standard sur les iPhone 13 et précédents). C’est appréciable par forte luminosité à l’extérieur.

Conclusion

Loin de révolutionner l’iPhone, les nouveaux modèles 13 apportent des améliorations qui lui permettent de rester l’une des références du marché. Celle qui affectera positivement le plus grand nombre concerne l’autonomie revue à la hausse pour tous les modèles, mais surtout pour le modèle Pro Max. On tient facilement un jour et demi avec une utilisation standard.

Comme d’habitude, les modèles Pro ont davantage à offrir, comme l’arrivée attendue d’un écran 120 Hz qui est aussi plus lumineux. Les adeptes de photographie et de vidéo en auront aussi plus pour leur argent avec les deux modèles haut de gamme dotés d’un capteur (téléobjectif) supplémentaire, d’un zoom optique 3x, ainsi que du mode macro. On reste toutefois sur notre faim concernant le mode cinématique, efficace mais perfectible.

Toutes ces petites évolutions ne risquent cependant pas de convaincre les possesseurs d’un iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max de changer d’appareil. Ceux avec un modèle plus ancien et souhaitant profiter de ce qui se fait de mieux chez Apple, voire sur le marché dans le domaine de la vidéo, peuvent, eux, opter pour l’iPhone 13 Pro, qui reste cher mais se présente comme le meilleur compromis dans un format plus compact que le 13 Max Pro.

(L'essentiel/Michel Annese)