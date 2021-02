Le MX-​​30 de Mazda, l'électrique en beauté

«Depuis notre création, nous concevons des voitures qui se démarquent clairement», prétend Mazda. S'il dit vrai, le constructeur japonais devait donc s'appliquer pour tenter l'aventure d'un marché électrique de plus en plus concurrentiel, avec son tout premier véhicule du genre, le MX-30. Et à première vue, la copie est réussie. Avec son gabarit compact mais caractériel, en mode crossover, le MX-30 est vraiment très séduisant. À l'intérieur aussi, Mazda s'est montré inspiré. Les finitions de notre modèle sont même de toute beauté. Confortable, insonorisé, l'habitacle feutré est très agréable. Et que dire du liège qui vient habiller et donner beaucoup de classe à la console centrale flottante...

Fiche technique



Modèle essayé: Mazda MX-30 e-Skyactiv Electric

Dimensions: 4,395/1,795/1,570 m

Empattement: 2,660 m

Volume du coffre: 310 l

Poids à vide: 1,645 kg

Moteur électrique: Synchrone,

107 kW

Batterie: Lithium-ion 35,5 kWh

Puissance: 143 ch

Couple: 265 Nm

0 à 100 km/h: 9,5 s

Vitesse maximum: 140 km/h

Autonomie annoncée: 200 km

Tarif de base: 33 900 euros





On a aimé



Le look extérieur et l'habitacle soigné

La conduite agréable

Le prix attractif



On a moins aimé



L'autonomie limitée

Accès et espace à l'arrière

Système multimédia pouvant être amélioré







Et disons-le tout de suite, Mazda frappe surtout très fort sur le prix. Comptez à peine 34 000 euros pour un modèle de base et quelque 37 800 euros pour une version haut de gamme. Avec en prime des bonus intéressants. L'argument s'explique par le choix de la batterie, qui peut aussi, très vite, devenir une limite. Clairement, l'autonomie du MX-30 n'en fait pas un compagnon de voyage. Comptez moins de 150 km d'autonomie sur autoroute avec une charge à 100 %. Le véhicule, relativement lourd par ailleurs, est donc plutôt citadin. Pour un usage quotidien, Mazda avance une autonomie moyenne de 200 km. Le moteur électrique développe une puissance de 143 chevaux.

Mais la conduite est fort agréable. Freinage, amortissement, reprise, vigueur, le MX-30 coche ici toutes les cases. Finalement, hormis la consommation élevée d'énergie et peut-être le manque d'espace à l'arrière, le MX-30 peut largement s'imposer et séduire. Certains apprécieront aussi l'ouverture inversée des portes à l'arrière, touche d'originalité qui peaufine le look d'un véhicule attachant.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)